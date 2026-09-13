Yine Mersin Limanı! Güney Amerika’dan gelen geminin gizli bölmesinde ele geçirildi

Mersin Limanı yine uyuşturucu operasyonu ile gündemde. Bakanlık açıklamasına göre Güney Amerika'dan yola çıkıp Mersin'e gelen gemide yapılan arama sonucunda gizli bölmede saklanmış 350 kilograma yakın kokain ele geçirildi.

Mersin Limanı'na gelen gemiden ele geçirilen kokain

Türkiye Uyuşturucu Raporu’nda yer alan verilere göre, 2018-2024 yılları arasında Mersin Limanı’nda 31 ayrı kokain yakalamasında toplam 4 bin 162 kilogram kokain ele geçirildi. Limanda 2021 yılında tek operasyonda 1,3 ton kokain yakalanırken, 15 Ocak 2026’da Brezilya’dan gelen bir geminin konteynerinde 298 kilogram kokain bulundu.

BAKANLIK YAPILAN SON OPERASYONU PAYLAŞTI

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İstanbul ve Mersin emniyet müdürlüklerinin ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Güney Amerika’dan Mersin Limanı’na gelen bir gemide yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Geminin Mersin Limanı’na ulaştığının belirlenmesinin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arama gerçekleştirildi. Geminin içerisinde yapılan aramada, 12 büyük paket halinde gizlenmiş yaklaşık 350 kilogram kokain ele geçirildi.Aramada kokainin yanı sıra dalış ekipmanları ile sualtı deniz scooterı malzemeleri de bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.