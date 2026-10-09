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Yıkım sırasında korku dolu anlar: Bina askıda kaldı

İstanbul Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan binanın bir bölümü askıda kaldı; o anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde deprem riski nedeniyle kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir binanın çökme anı paniğe neden oldu.

Olay, salı günü İsmetpaşa Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi.

YIKIMI YAPILAN BİNANIN BİR BÖLÜMÜ ASKIDA KALDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına başlanan binanın bir bölümü askıda kaldı.

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Bir süre sonra iş makinesinin müdahale ettiği yapı, büyük bir gürültüyle tamamen çöktü.

Çökmeyle birlikte etrafı yoğun bir toz bulutu kaplarken çevredeki vatandaşlar panikle sağa sola kaçıştı. Yıkım anı ve yaşanan panik cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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MAHALLELİDEN YETERLİ ÖNLEMLER ALINMADI TEPKİSİ

Görüntülerde alan etrafında herhangi bir güvenlik şeridi veya tedbirin yer almadığı dikkat çekerken mahalle sakinleri de yıkım sırasında yeterli önlem alınmadığını öne sürdü. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kentsel Dönüşüm İstanbul
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