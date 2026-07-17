Yerde yatan adamı acımasızca tekmelediler: Yok artık dedirten vahşet kamerada

Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle Şehit Mustafa Yeşil Caddesi'nde dün saat 21.00 sıralarında akıllara durgunluk veren bir şiddet olayı yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobildekiler ile sokakta yürüyen yaya bir grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışma başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine yaya grubundan bir şahıs otomobilin yanına giderek yolcu koltuğunda oturan kişiye yumruk attı. Bu ani saldırının ardından otomobil sürücüsü hızla gaza basarak olay yerinden kaçtı. Dün gece yaşanan bu gerginliğin tüm detaylarını cep telefonu kamerası kayıtları gözler önüne serdi.

ÖLESİYE DARBETTİLER

Olayın yatıştığı düşünülürken, bir süre sonra otomobildekiler kalabalık bir grupla olay yerine geri döndü. Hedeflerinde ise az önce arkadaşlarına yumruk atan kişi vardı. Kalabalık grup, şahsı aralarına alarak acımasızca saldırdı. Aldığı peş peşe tekme ve yumruk darbeleriyle yere yığılan kişi hareketsiz kalırken, saldırganlar yerde yatan kurbanlarının kafasına defalarca vurmaya devam etti. Çevredeki bir kadının araya girme çabalarına rağmen süren bu vahşet anlarının ortaya çıkan görüntüleri yok artık dedirtti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, ağır darbeler alan yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

"ÜÇ KİŞİ BİR KİŞİYİ DARBETTİ"

Dün geceki olayın şahitlerinden çevre sakini Harun Akarsu, yaşanan olayı şu sözlerle anlattı:

"Vatandaşlar arabayla gelirken 2 kişi arabayı durdurdu. Ondan sonra aralarında sözlü münakaşa oldu ve arabadaki kişiye vurdu bunlar. Arabadakiler o panikle buradan gittiler. Sonra diğer kişiler köşede beklerken gidenler tekrar geldi. Bu sefer biraz kalabalık geldiler. Ara sokakta kavga başladı ve diğer yola kadar uzandı bu kavga. Üç kişi beraber bir kişiyi darbetti. Orada bir abla ayırmaya çalıştı ama onu da dinlemediler. Kalabalık müdahale edince bırakmak zorunda kaldılar. Ambulans ve polis geldi. Bir kişinin durumu yarı baygındı. Sonradan kendine gelmeye başladı ama ambulansa koyup götürdüler" (DHA)