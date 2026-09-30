Yenidoğan bebeği ağzına peçete koyup gömdüler! Anne ve anneanne tutuklandı

Kars'ta, yenidoğan bebeğin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında mezar açılıp inceleme yapıldı. Bir günlük erkek bebeğin ağzına peçete konularak öldürüldüğü tespit edildi. Gözaltına alınan anne H.K. ile anneanne B.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars'ta yaşayan H.K, doğum yaptıktan bir süre sonra hastaneden taburcu edildi. Daha sonra hastane tarafından kendisine ulaşılan H.K, ekiplere bebeğinin hayatını kaybettiğini ve defnedildiğini ifade etti.

Ekiplerin şüpheli durumu bildirmesi üzerine olayla ilgili Kars Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

MEZAR AÇILDI, KORKUNÇ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Bunun üzerine mezarın açılması sonucu yapılan ilk incelemede, bir günlük erkek bebeğin ağzına peçete konularak öldürüldüğü tespit edildi.

ANNE VE ANNEANNE TUTUKLANDI

Olayla ilgili anne H.K. ile bebeğin anneannesi B.E. ve dedesi S.E. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. ve B.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, dede S.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)