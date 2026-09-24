Yeğenlerine 'cinsel istismar' iddiasıyla yargılanıyordu: En az 42 yıl hapsi istenmişti, beraat etti

Ankara’da 2016 ve 2019 doğumlu 5 ve 8 yaşındaki iki yeğenine yönelik "cinsel istismar" iddiasıyla toplam 42 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan dayı R.Ö., "suçu işlediğinin sabit olmaması" nedeniyle beraat etti.

EN AZ 42 YILA KADAR HAPİS İSTENİYORDU

Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) raporunda mağdur çocuğun beyanlarının tutarlı olduğu belirtilmesine ve sanık için toplamda en az 42 yıl hapis istenmesine rağmen verilen beraat kararına tepki gösteren mağdur çocukların avukatları ve Aile Bakanlığı vekili kararı istinafa taşıyacaklarını açıkladı.

Sünnet tedavisi sırasında oğlunun "Dayım bize böyle yaptı" diyerek olayı anlatmasıyla dehşeti öğrenip şikayetçi olan baba Fikri Çelik ise, "Ben her zaman çocuklarımın arkasındayım. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 2016 doğumlu mağdur çocuğun 3 Ağustos 2024 tarihinde yaşadıklarını babasına anlatması ve 14 Ağustos 2024'te alınan ifadesiyle adli makamlara yansıdı. İddiaya göre, küçük çocuğun, 2024 yılının kış aylarında Ankara'da bulundukları sırada dayısının kendisine yönelik cinsel eylemlerde bulunduğunu ve benzer şeyleri kardeşine de yaptığını söylemesi üzerine baba Fikri Çelik kolluk birimlerine başvurdu.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, dayı R.Ö. hakkında “çocuğun cinsel istismarı” ve “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçlarından 2025/16558 Esas sayılı iddianame hazırlandı.

RAPOR "TUTARLI" DEDİ, SAVCILIK EN AZ 42 YIL HAPİS İSTEDİ

Ankara Batı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; Çocuk İzlem Merkezi Değerlendirme raporuna atıf yapılarak çocuğun istismara uğradığına dair beyanlarının tutarlı olduğu vurgulandı.

YARGILAMA BOYUNCA HİÇ TUTUKLANMADI

Savcılık, sanık R.Ö. hakkında çocuklardan birine yönelik eylemleri nedeniyle en az 15 yıl, diğer yeğenine yönelik eylemleri nedeniyle de en az 27 yıl olmak üzere toplamda en az 42 yıl hapis cezası talep etti. Soruşturma sürecinde Ankara Batı 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nce 19 Ağustos 2024’te adli kontrol kararı verilen sanık R.Ö., yargılama boyunca hiç tutuklanmadı ve haftada bir imza tedbiriyle tutuksuz yargılandı.

MAHKEME DOSYALARI TEK TEK İNCELEDİ: ÇOCUKLARIN BEYANLARINDAKİ ÇELİŞKİ DİKKAT ÇEKTİ

Dava dosyasına giren incelemelerde, 2019 doğumlu diğer mağdur çocuğun 2 Ekim 2024 tarihli ÇİM ifadesinde dayısının kendisine yönelik cinsel bir eylemde bulunmadığını söylemesi ve babasına ilişkin farklı iddialar ortaya atması beyanlar arasında çelişki olarak değerlendirildi.

Mahkeme heyeti ayrıca taraflar arasındaki uyuşmazlıkları incelemek adına Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ'daki ceza ve aile mahkemeleri ile Ankara Batı 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilgili dosyaları da yargılamaya dahil etti.

GEREKÇE: SUÇU İŞLEDİĞİNİN SABİT OLMAMASI

Ankara Batı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına mağdurların avukatları, Aile Bakanlığı vekili, baba Fikri Çelik, dede ve amca katılırken; sanık R.Ö. ve avukatı Elazığ'dan SEGBİS ile bağlandı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcılık, "suçu işlediğinin sabit olmaması" gerekçesiyle sanığın beraatini istedi. Mütalaaya sert tepki gösteren mağdur çocuk vekili, "Dosya itibarıyla özellikle mağdur çocukların beyanı ve dosyadaki raporlar doğrultusunda biz sanığın atılı suçtan cezalandırılmasını istiyoruz" derken, Aile Bakanlığı vekili de cezalandırma talep etti.

MAĞDUR AVUKATLARI KARARI ÜST MAHKEMEYE TAŞIYACAK

Mahkeme heyeti; taraflar arasındaki husumet tespitleri, çocukların beyanlarındaki çelişkiler ve tanık anlatımlarını gerekçe göstererek sanık R.Ö.'nün beraatine karar verdi.

Mağdur avukatları kararı üst mahkemeye ve istinafa taşıyacaklarını duyurdu. (ANKA)