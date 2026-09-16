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Halk TV Türkiye 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar! 5 erkek tutuklandı

29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar! 5 erkek tutuklandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 29 yaşındaki N.M., bir evde 6 erkek tarafından darbedilerek cinsel saldırıya uğradığını öne sürerek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar! 5 erkek tutuklandı
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İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde 29 yaşındaki N.M.’nin bir evde darp ve cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 6 erkek gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, N.M. (29), Ören 75. Yıl Mahallesi'nde bir evde 6 erkek tarafından darbedilerek cinsel saldırıya uğradığını öne sürerek şikayetçi oldu.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, N.M.'nin iddiaları doğrultusunda 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar! 5 erkek tutuklandı - Resim : 1

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5 ERKEK TUTUKLANDI

Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince B.O, N.E, Y.E.O, M.B. ve Y.Ç. Kemalpaşa'da, A.I. ise Batman'da yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şüpheliler tutuklandı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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