Yaz ortasında kış kıyamet! Türkiye felakete uyandı... Yollar çöktü şehirler suya gömüldü

Yaz ortasında yüksek sıcaklıklarla kavrulan Türkiye, güne ani ve şiddetli sağanak yağışlarla uyandı. Gece saatlerinde başlayan ve sabaha karşı şiddetini artıran yağışlar, yurdun dört bir yanında sel, su baskını ve hortumlara neden oldu. Felaketin en ağır bilançosu Ankara'da yaşanırken, İstanbul'da da trafik ve altyapı durma noktasına geldi.

BAŞKENTTE SEL, ÇÖKEN YOLLAR VE CAN PAZARI

Başkentte gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, sabaha karşı adeta bir afete dönüştü. Yağışın etkisiyle birçok ilçede yollar göle döndü, araçlar, motosikletler ve çöp konteynerleri sel sularında sürüklendi.

Yağıştan en çok etkilenen Mamak ilçesi Mutlu Caddesi'nde çöken yola hafif ticari bir araç düştü. Sürücü ve yanındaki yolcu çevredekilerin yardımıyla yara almadan kurtarıldı. İmam Alim Sultan Caddesi'nde asfalt parçalanırken, Dereboyu mevkisinde motosikletli kuryeler metrelerce sürüklendi.

Samsun Yolu ve Turgut Özal Bulvarı'ndaki alt geçitler tamamen suyla doldu, araçlar suya gömüldü. Turgut Özal Bulvarı'nda mahsur kalan sürücü Sait Delibaş yaşadığı dehşeti, "Rögarların patladığını gördüm. Su basınca kendimi arabadan dışarı zor attım" sözleriyle anlattı.

Haymana Merkez Camisi'ne düşen yıldırım elektrik sistemini kullanılamaz hale getirirken, kent merkezinde bir binanın çatısında yıldırım kaynaklı yangın çıktı. Yenikent Sanayi Sitesi'nde ise çok sayıda iş yeri sular altında kaldı, bahçe duvarları yıkıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent genelinde 1.819 araç ve 2.931 personel ile su tahliye ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

SAĞANAK İSTANBUL'U DA VURDU

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kuvvetli sağanağa bıraktı. İşlerine gitmek için yola çıkan İstanbullular zor anlar yaşadı.

Taksim, İstiklal Caddesi, Esenler, Bayrampaşa, Şişli, Beşiktaş ve Üsküdar başta olmak üzere iki yakada da su birikintileri oluştu. D-100 kara yolunda trafik durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların korunmak için kafalarına poşet geçirdiği görüldü.

Güngören Eski Londra Asfaltı Caddesi'ndeki alt geçit ile Zincirlikuyu'da Nispetiye Caddesi'ne giden yoldaki alt geçit sular altında kaldı. Güngören'deki alt geçit tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Yağışın şiddetiyle Anadolu Yakası'nda, özellikle Kartal sahilinde denizde gözle görülür kirlilik oluştu.

İBB AKOM verilerine göre en fazla yağış metrekareye 57 kilogram ile Şile Darlık Köyü'ne düştü. Üsküdar'da 30, Eyüpsultan'da 26 kilogram yağış ölçüldü. Sahada 5.638 personel ve 2.074 araç görev yaparken, yağış ve hızının 50 kilometreye çıkması beklenen rüzgarın saat 17.00'ye kadar etkili olacağı duyuruldu.

ADANA, OSMANİYE, YOZGAT, ANTALYA...

Başkent ve İstanbul'un yanı sıra, Türkiye'nin birçok bölgesi ani bastıran sağanak ve fırtınayla mücadele etti.

Osmaniye: Gece saatlerinde Merkez ve Toprakkale ilçelerinde başlayan yağış, sabah saatlerinde yolları göle çevirdi. Çok sayıda araç yollarda mahsur kalırken, alt geçitler ulaşıma kapandı. AFAD ve itfaiye ekipleri, mahsur kalan sürücüleri kurtarmak ve ev ile iş yerlerindeki suları tahliye etmek için yoğun bir çalışma başlattı.

Adana (Yumurtalık): Sabah saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak, denizde kısa süreli bir hortuma dönüştü. Sahildeki şezlong ve şemsiyeler uçarken, valiliğin yasağına ve dev dalgalara rağmen denize girmeye devam eden gençler polis ekiplerince sudan çıkarıldı.

Antalya (Serik): Pınarcık Mahallesi'nde aniden başlayan sağanak yerini hortuma bıraktı. Dar bir alanda etkili olan hortum, bir evin çatısını uçurdu, 4 naylon seraya zarar verdi ve mezarlıktaki asırlık ağaçları kökünden söktü.

Yozgat: Kent merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle Aşağınohutlu Mahallesi'nde 4 evi su bastı. Belediye Başkanı Kazım Arslan, baskınların inşaat alanlarından taşınan molozların mazgalları tıkaması nedeniyle yaşandığını belirtti. Merkeze bağlı Lök köyünde ise dolu yağışı hububat tarlalarına zarar verdi.

Çorum: Gece başlayan gök gürültülü sağanak öğle saatlerinde etkisini artırdı. Caddelerde su birikintileri oluşurken, hava sıcaklığında hissedilir bir düşüş yaşandı. Yağışlı havanın pazar günü de sürmesi bekleniyor.

Düzce (Bolu Dağı Geçişi): D-100 kara yolunun Karanlıkdere, Bıçkıyanı ve Bakacak mevkilerinde sis ve sağanak etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.

Bursa: Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak, günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yolda ilerlemekte zorlanan motokuryeler, köprü altları ile kapalı duraklara sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından başlayan yağmur, kısa sürede şiddetini artırdı. Sabahın erken saatlerinde sipariş teslimatı için yola çıkan kuryeler, hem kendilerini hem de taşıdıkları ürünleri korumaya çalıştı.

Bazı kuryeler yağışın hafiflemesini köprü altında beklerken, bazıları trafikte güçlükle ilerledi. Kuryelerin sağanakla mücadelesi, bir motokuryenin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.