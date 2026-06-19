Yatırım danışmanlığı bahanesiyle kabusu yaşattılar

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları taşınmaz alım-satım vaadiyle kandıran dolandırıcılık şebekesini deşifre etti. Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, şüphelilerin Ortaca, Bodrum ve Dalaman bölgelerinde örgütlü bir şekilde faaliyet gösterdikleri ortaya çıkarıldı.

YATIRIM VAADİYLE MİLYONLUK VURGUN VE KRİPTO AĞI

Şebeke üyelerinin kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtarak mağdurlara emlak alım-satım yalanıyla yaklaştığı anlaşıldı. Bu yöntemle yedi ayrı olayda vatandaşların toplam 142 milyon lirası dolandırıldı. Çete üyeleri haksız yoldan elde ettiği kazancı aklamak ve paraların izini kaybettirmek amacıyla paraları akrabalar ve yakınlar üzerine yapılan gayrimenkul yatırımlarında kullanıldı veya doğrudan kripto para hesaplarına aktarılarak sisteme sokulmaya çalışıldı.

ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Elde edilen delillerin ardından operasyon için düğmeye basan emniyet güçleri, 16 Haziran tarihinde Muğla'nın Ortaca ve Köyceğiz ilçeleri başta olmak üzere Malatya ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, örgütlü dolandırıcılık faaliyetine karışan 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ŞİRKETLERE EL KONULDU

Baskın yapılan ev ve iş yerlerindeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 567 mermi, 25 milyon lira bedelli 6 çek, 1 milyon 60 bin lira bedelli 6 senet, 1 tapu ve 13 satış sözleşmesi ele geçirildi. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 27 araç, 51 gayrimenkul, şüphelilere ait banka hesapları, kiralık kasalar, kripto varlıklar ile 4 şirkete de el konuldu. 17 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)