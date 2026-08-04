YAŞ'ta tarihi karar: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ilk kez bir kadın general atandı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarında tarihi bir karara imza atıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilk kez bir kadın general atandı. Albaylıktan tuğgeneralliğe terfi eden Özlem Karapınar, Hava Kuvvetlerine atanan ilk kadın 'paşa' oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YAŞ kararlarını imzaladı. Buna göre, 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi. Kararla Tuğgeneral rütbesine yükseltilen Albay Özlem Karapınar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ilk kadın generali oldu.

Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda Albay Armağan Özel de Tuğgeneral rütbesine terfi ettirilerek kadın generaller arasında yerini aldı.

İLK TÜRK ASTRONOT GEZERAVCI DA PAŞA OLDU

Tuğgeneralliğe atanan bir diğer isim de tüm Türkiye'nin tanıdığı ilk Türk astronot Albay Alper Gezeravcı oldu. Gezeravcı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde olan Uzay Komutanlığında görevine "tuğgeneral" olarak devam edecek.