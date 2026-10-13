Yusuf Kuzu kimdir?

Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu’nun vefatını Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) duyurdu.

HSK tarafından yapılan paylaşımda, Kuzu’nun vefatının derin bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek ailesine, yakınlarına ve yargı camiasına başsağlığı ve sabır dilekleri iletildi.

YUSUF KUZU KİMDİR?

24 Şubat 1964'te doğan Yusuf Kuzu, ilk ve ortaöğrenimini tamamladıktan sonra Sivas Ticaret Lisesinden mezun oldu. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde sürdüren Kuzu, 1986 yılında mezun olarak hukuk alanındaki meslek hayatına başladı. İlk görevine Sivas'ta hâkim adayı olarak atanan Kuzu, kariyeri boyunca farklı şehirlerde görev aldı.

Yargı görevini Gümüşhane, Elazığ'ın Palu ilçesi, Yozgat'ın Aydıncık ilçesi, Kütahya ve Konya'da sürdüren Kuzu, 15 Aralık 2014 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçildi. Böylece meslek hayatında yargı teşkilatının üst kademelerinde görev almaya başladı.

2023 YILINDA SEÇİLDİ

Yargıtay bünyesindeki görevini uzun yıllar sürdüren Yusuf Kuzu, 22 Mart 2023'te Yargıtay Büyük Genel Kurulunda yapılan seçim sonucunda Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanlığı görevine getirildi.

Yargı teşkilatının farklı kademelerinde edindiği deneyimle meslek hayatını sürdüren Kuzu, üstlendiği görevlerle hukuk camiasında yer aldı.

EVLİ VE DÖRT ÇOCUK BABASIYDI

Evli ve dört çocuk babası olan Yusuf Kuzu, meslek yaşamı boyunca yargı teşkilatında çeşitli görevlerde bulundu. Kuzu'nun vefat haberi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra hukuk camiasında da üzüntüyle karşılandı.