Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu hayatını kaybetti

argıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu, 62 yaşında hayata veda etti. Vefat bilgisini kamuoyuyla paylaşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı. Kurulun açıklamasında doğrudan şu ifadelere yer verildi:

"Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekânı cennet olsun"

İSTANBUL HUKUK MEZUNİYETİ VE SİVAS’TAKİ İLK GÖREV

24 Şubat 1964 tarihinde doğan Yusuf Kuzu, 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini tamamlamasının hemen ardından hukuk alanındaki meslek hayatına fiilen başlayan Kuzu, mesleğe ilk adımı Sivas'ta hâkim adayı olarak attı. Kuzu, mesleki kariyeri boyunca Türkiye'nin farklı şehirlerinde görev icra etti.

YARGITAY BÜNYESİNDE UZUN YILLAR GÖREV YAPTI

Farklı illerdeki görev süreçlerinin ardından yüksek yargıya geçen Yusuf Kuzu, mesleki yolculuğunu Ankara’da sürdürdü. Kuzu, Yargıtay bünyesindeki görevini uzun yıllar boyunca aralıksız olarak yürüttü.

22 MART 2023 SEÇİMİYLE DAİRE BAŞKANLIĞINA GELMİŞTİ

Yargıtay içindeki kıdemiyle öne çıkan Yusuf Kuzu, 22 Mart 2023 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulunda sandık başına gidilen seçim sonucunda Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanlığı görevine seçilmişti. Daire başkanlığı görevini sürdüren Kuzu, 62 yaşında aramızdan ayrıldı.