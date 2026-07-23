Yaralı bulup büyüttüğü sincap peşini bırakmıyor: Rahat etsin diye evine ceviz ağacı bile kurdu

Şemdinli'nin Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan kuaför Fadime Kıvcı, yaklaşık 1,5 yıl önce Şemdinli-Derecik kara yolundaki ormanlık alanda ceviz ağacından düşmüş bir yavru sincap buldu. Gözleri bile açılmamış, bitkin ve yaralı haldeki yavruyu evine götüren Kıvcı, sincabı önce şırıngayla sütle, ardından fındık, fıstık ve ceviz gibi kuruyemişlerle besledi.

HER SEFERİNDE GERİ DÖNDÜ

Sincap iyileşip büyüyünce Kıvcı onu doğal ortamına bırakmaya karar verdi. Ancak 'Neslihan' adını verdiği sincap her seferinde eve geri döndü. Bunun üzerine Kıvcı, evinin bir köşesinde ceviz ağacı parçalarından sincabın tırmanabileceği doğal bir alan oluşturdu.

"İSMİNİ BİLE BİLİYOR"

Fadime Kıvcı, "Geçen yıl şubat ayında ormanlık alanda onu kanlar içinde buldum. Durumu çok kötüydü. Veterinere götürdüm, ardından evde bakımını yapıp besledim.

Kısa sürede iyileşti. Daha sonra doğal yaşam alanına bırakmak istedim. Ancak her seferinde geri döndü, benden ayrılmak istemedi. Ben de kıyamadım" diyerek Neslihan ile olan serüvenini anlattı.

Sincabın doğada yaşaması gerektiğini bildiğini ve bu konudaki denemelerini sürdürdüğünü vurgulayan Kıvcı, "Şimdilik birlikte yaşıyoruz. Dışarı çıktığımda benimle birlikte geliyor, birlikte geziyoruz. Hatta ismini bile biliyor" diye konuştu.

(DHA)