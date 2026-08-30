Yangına yok Beştepe'ye çok! OGM bütçesi Saray'ın ormanına aktı

Hemen her yıl binlerce hektar orman alanının yangınlarda küle döndüğü Türkiye’de, OGM'nin Ocak-Haziran 2026 dönemine ait mali tabloları iki farklı harcama tablosunu ortaya koydu.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre OGM, 2026 yılının ilk yarısında "Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi" için ayrılan 493 milyon 500 bin TL’lik bütçenin yalnızca 8 milyon 963 bin TL’lik kısmını harcadı. Bu harcama kamuoyunda "cep harçlığı" olarak nitelendirildi.

BEŞTEPE MİLLET ORMANI'NDA ÖDENEK AŞILDI

Buna karşılık, tüm itirazlara rağmen Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde yapımı sürdürülen Beştepe Millet Ormanı projesi için aynı altı aylık dönemde OGM bütçesinden toplam 467 milyon 631 bin 766 TL harcama yapıldı.

Ocak-Haziran 2026 döneminde gerçekleşen bu harcama tutarı, proje için başlangıçta belirlenen 300 milyon TL’lik harcama bütçesini geride bıraktı.

2022'DEN BU YANA MİLYONLARCA LİRALIK KAYNAK AKTARILDI

AOÇ arazisinin bir bölümünün Beştepe Millet Ormanı’na çevrilmesine yönelik ilk resmi adım 2022 yılında atıldı.

Mimarlar Odası; teknik gerekçelerin yanı sıra "Atatürk’ün mirasına ve Cumhuriyet değerlerine saldırı yapıldığı" gerekçesiyle projeyi yargıya taşıdı. OGM, 2022 yılında proje için 14 milyon TL harcadı. Bu harcama kapsamında "Beştepe Millet Ormanı" adı altında AOÇ arazisine çeşme, WC, 15 kameriye, 55 bank, yürüyüş ve bisiklet yolu ile ahşap köprü kuruldu.

Dönemin Mimarlar Odası yönetim kurulunca yargıya taşınan proje için kaynak aktarımı 2024 yılında da sürdü. 25 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen "AOÇ Beştepe Millet Ormanında Taş Duvar Yapım İşi" ihalesi kapsamında 3 milyon 405 bin 439 TL tutarında harcama yapıldı.

310 MİLYON TL'LİK İHALE TANIDIK İSME GİTTİ

Millet Ormanı projesine yönelik kaynak aktarımı Temmuz 2026'daki yeni bir ihale ile devam etti.

Proje kapsamında Temmuz 2026’da düzenlenen "Projenin revize uygulama yapım işi" ihalesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkadaşı Hasan Gürsoy’un şirketine 310 milyon TL bedelle verildi.