Yandaş yazar isyan etti, iktidara verdi veriştirdi: Bizi salak zannetmenize içerliyoruz artık

Yandaş Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, bugünkü köşe yazısında iktidara yönelik dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Kılıçarslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağlılıklarının kullanılmasından rahatsız olduğunu belirterek, "Bizi 'salak' zannetmenize de en hafif tabirle, içerliyoruz artık" ifadelerini kullandı.

Yandaş Kılıçarslan, özellikle son yıllardaki ekonomik tabloyu gündeme getirdi. "Son 4-5 yılda nasıl bu denli yoksullaştığımızın farkında olup olmadığınızı" soran Kılıçarslan, vatandaşların artan fiyatlar karşısında yaşadığı sıkıntıları sıraladı.

"Aracımıza benzin almaya korkuyoruz, marketten gönlümüzce alışveriş yapmaya korkuyoruz, ev kiralamaya korkuyoruz" diyen Kılıçarslan, yeni vergi kalemleri ve enflasyona ilişkin hükümet açıklamalarını da eleştirdi.

"15 MİLYAR DOLAR" SORUSU

Kılıçarslan'ın yazısında gündemdeki fon soruşturması da geniş yer tuttu. Fon şirketlerinin yol açtığı yaklaşık 15 milyar dolarlık zarardan söz eden Kılıçarslan, bu zararın kamu kaynaklarıyla karşılanıp karşılanmayacağını sorguladı.

Kılıçarslan, "Bu sahtekarların bu tamahkarları uğrattığı zararı karşılamak için yeni vergi kalemleri açıklamazsınız değil mi?" diye sordu.

Söz konusu zararın hastane, okul, yol ve sosyal yardım gibi kamu hizmetleri için toplanan vergilerden karşılanmasına karşı çıkan Kılıçarslan, "Faize bulaşmayan, kısa yoldan para bulmaya tenezzül etmeyen, helal yoldan rızkını arayan milyonlarca insanın cebinden ödenmez değil mi o zarar?" ifadelerini kullandı.

YETKİLİLERE İSTİFA ÇAĞRISI

Fonların faaliyetlerinin nasıl denetlenemediğini de sorgulayan Kılıçarslan, "Bu işin yetkilileri tam olarak ne işle meşguldü?" diye yazdı.

Kılıçarslan, yaşananların gözden kaçmış olabileceği ihtimaline de değinerek, sorumluların istifa edip etmeyeceğini sorguladı:

"Yahu bu fonlar vatandaşın 15 milyar dolarını çalarken ben uyumuşum, kusura bakmayın' diyerek istifa eden yöneticiler nerede?"

Kılıçarslan, yazısının devamında iktidar çevresindeki bazı isimlere yönelik eleştirilerini sürdürdü. Daha önce "Bunlardan olmaz" dedikleri için kendilerine tepki gösterildiğini belirten Kılıçarslan, kendilerine yönelik "trol ordusu" saldırısından da söz etti.

Yazar, "Büyük ekonomist", "aşırı zeki", "finans dehası" ve "çok muteber isim" olarak nitelendirilen kişilere yönelik eleştirilerini aktarırken, söz konusu isimlerin 15 milyar dolarlık fon tartışması yaşanırken de sorumluluk almadığını savundu.