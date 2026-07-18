Yamaç paraşütü şenliği faciası: 30 metreden düşerek hayatını kaybetti
Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki 3. Geleneksel Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri'nde, 1540 rakımlı Tekke Dağı'ndan havalanan 48 yaşındaki pilot Bayram Kurt, 30 metre yükseklikten kayalıklara düşerek hayatını kaybetti.
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde düzenlenen 3. Geleneksel Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri acı bir olayla sarsıldı. Etkinlik kapsamında gökyüzüyle buluşan yamaç paraşütü pilotu 48 yaşındaki Bayram Kurt, kalkıştan kısa süre sonra düşerek yaşamını yitirdi.
30 METRE YÜKSEKLİKTEN KAYALIKLARA DÜŞTÜ
Antalya'dan şenlik için Oğuzlar ilçesine gelen Bayram Kurt, 1540 rakımlı Tekke Dağı'nda hazırlıklarını tamamlayarak havalandı. Ancak uçuşun henüz başlarında kontrolünü kaybeden Kurt, yaklaşık 30 metre yükseklikten kayalık zemine çakıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından acilen Oğuzlar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayram Kurt, doktorların tüm çabasına rağmen hayata döndürülemedi.
ŞENLİKTE BÜYÜK ÜZÜNTÜ
Yaşanan elim kazanın ardından Kurt'un cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.
Bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen yamaç paraşütü etkinliğine katılan diğer sporcular, meslektaşlarının ölüm haberiyle büyük bir üzüntü yaşadı. (DHA)