Yalova depremi sonrası korkutan açıklama: Çınarcık çukuru iki ateş arasında, büyük deprem gelebilir

Marmara Denizi'nde meydana gelen depremler, bölgedeki fayların durumu ve olası büyük deprem tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Yalova açıklarında 10 Ekim'de kaydedilen 3,5 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Prof. Dr. Osman Bektaş, "Çınarcık Çukuru"ndaki tektonik hareketliliğe ilişkin yeni bir değerlendirme paylaştı.

AFAD verilerine göre, 10 Ekim'de Yalova açıklarında saat 22.08'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,5, derinliği ise 7,96 kilometre olarak kaydedildi. İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen sarsıntı, Marmara'da daha büyük bir deprem yaşanabileceğine ilişkin endişeleri beraberinde getirdi.

Bektaş ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çınarcık Çukuru'nun hem doğudan hem de batıdan gerilme aktarımına maruz kalabileceğini belirterek bölgedeki Adalar ve Çınarcık faylarına dikkat çekti.

"ÇINARCIK ÇUKURU İKİ ATEŞ ARASINDA"

Prof. Dr. Osman Bektaş, son değerlendirmesinde Çınarcık Çukuru'ndaki gerilme aktarımını "iki uçlu stres transferi" yaklaşımıyla ele aldı.

Bektaş'ın açıklamasına göre, 1999 yılında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki İzmit depremi doğudan batıya, 2025'te yaşanan 6,2 büyüklüğündeki Silivri depremi ise batıdan doğuya doğru gerilme aktarımıyla ilişkilendiriliyor.

Bektaş, iki yönden gelen bu etkinin Çınarcık Çukuru çevresindeki fayları etkileyebileceğini savundu. Çukuru sınırlayan Adalar ve Çınarcık faylarındaki mikro kırılmaların faylardaki kilitlenme noktalarının zorlanmasıyla ilişkili olabileceğini ifade etti.

Bektaş, bu hareketliliğin daha büyük bir depremin öncesinde görülebilecek süreçlerden biri olabileceğine dikkat çekti.

ÇINARCIK VE ADALAR FAYLARINA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Prof. Dr. Osman Bektaş, yeni açıklamasından bir gün önce yayımladığı değerlendirmede de Çınarcık ve Adalar faylarının davranışlarına ilişkin araştırma bulgularını gündeme getirmişti.

"62,5 metre derinden gelen mesaj" başlıklı paylaşımında Bektaş, Alman araştırma ekibinin 2019 yılında yayımlanan çalışmasına atıfta bulundu. Paylaşımda, Esenköy'de yapılan sondaj ölçümlerinde 2016'daki 4,4 büyüklüğündeki Yalova depremiyle eş zamanlı olarak yaklaşık 50 gün süren bir gerinim sinyali ve mikrodeprem aktivitesi gözlemlendiği belirtildi.

Bektaş'ın aktardığına göre araştırmacılar, söz konusu sinyali Çınarcık Fayı'nda gerçekleşmiş olabilecek yavaş kayma hareketiyle ilişkilendirdi.

Bektaş, bu bulguların Çınarcık ve Adalar faylarının tektonik davranışını anlamak açısından önem taşıdığını belirtti. Faylarda hem deprem oluşturan kaymaların hem de belirgin bir deprem meydana getirmeden gerçekleşen yavaş kaymaların mümkün olabileceğini ifade etti.

Yer bilimci, Marmara'daki tektonik hareketlerin değerlendirilmesinde her iki sürecin de izlenmesi gerektiğini vurguladı. Bektaş ayrıca söz konusu araştırma bulguları ile 6,3 büyüklüğündeki Adalar depremine atıfta bulunarak, 7 ve üzeri büyüklükte deprem olasılığının yeniden sorgulanması gerektiğini dile getirdi.