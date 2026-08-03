Yağmalanıp çalınmışlardı: 28 bin 811 paha biçilemez eser Türkiye'ye döndü

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesindeki kaçakçılıkla mücadele ekipleri, 46 yılda yurt dışına kaçırılan 28 bin 811 tarihi eseri Türkiye'ye kazandırdı. Ekipler 1980'den bu yana 20 ülkede 176 ayrı çalışma yürüttü.

EN ÇOK ESER ALMANYA'DAN GELDİ

Bakanlığın "Yurt Dışından İadesi Sağlanan Eserler" verilerine göre iade edilen eserlerin büyük bölümü Avrupa ülkelerinden geldi. Listede Almanya 8 bin 670 eserle ilk sırada yer aldı. Almanya'yı 4 bin 147 eserle Hırvatistan, 3 bin 750 eserle İngiltere, 3 bin 61 eserle Bulgaristan izledi. ABD'den 2 bin 747, Sırbistan'dan ise bin 865 eser Türkiye'ye getirildi.

2026'DA CAMİ ÇİNİLERİ VE ANTİK MOZAİKLER GERİ DÖNDÜ

İade çalışmaları 2026 yılında da aralıksız sürdü. Smyrna Agora kazılarından çıkarıldığı tespit edilen bir mermer heykel başı ABD'den gönüllü olarak iade edildi. Adana Ulu Camii'nden 2002 ve 2003 yıllarında çalınan çiniler İspanya'dan geri getirildi.

İstanbul'daki Sultanahmet Camisi ve Rüstem Paşa Camisi'nden çalındığı belirlenen İznik çini karolar da İngiltere'den iade edildi. Bunlara ek olarak Zeugma Antik Kenti kökenli bir mozaik pano ABD'den Türkiye'ye kazandırıldı.

(DHA)