Yağışlar bitti sıra aşırı sıcak havalarda: Orhan Şen'den kritik uyarı

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yurt genelinde yağışlı sistemlerin büyük ölçüde etkisini kaybettiğini belirterek sıcaklıkların yeniden yükselişe geçeceğini söyledi. İstanbul'da son günlerde 23 derece seviyelerine kadar gelen hava sıcaklığının hafta sonuna kadar benzer seyredeceğini ifade eden Şen, bugünden itibaren ise ülke genelinde belirgin bir ısınma yaşanacağını kaydetti.

Önümüzdeki hafta sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkabileceğini vurgulayan Şen, birçok bölgede yaz değerlerinin hissedilmeye başlanacağını dile getirdi.

SICAK HAVA DALGASI KAPIDA

Prof. Dr. Şen'in değerlendirmelerine göre, pazartesi gününden itibaren özellikle Türkiye'nin batı kesimlerinde sıcak hava dalgaları etkili olabilir. İç Ege başta olmak üzere Ege Bölgesi'nde termometrelerin hızla yükselmesi beklenirken, bölgede yaşayan vatandaşların aşırı sıcaklara karşı tedbirli olması gerektiği belirtildi.

İSTANBUL'DA 30 DERECE ZORLANACAK

Tahminlere göre sıcak hava İstanbul'da da etkisini gösterecek ve kentte sıcaklıkların gelecek hafta 28-29 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor.

BAZI BÖLGELERDE YAĞIŞLAR OLACAK

Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte yağışların da dar bir alana çekileceği öngörülüyor. Yeni haftada yağışların ağırlıklı olarak Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde görülmesi bekleniyor.

Öte yandan Karadeniz'in özellikle doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli yağışlar görülebileceğini belirten Şen, bu yağışların taşkın veya ciddi su baskını oluşturacak seviyede olmadığını ifade etti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görülecek yağışların ise bölgedeki akarsu ve derelerin debisini artırabileceği değerlendiriliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Trakya, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Akdeniz'in Toroslar çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.