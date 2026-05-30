İstanbul için geri sayım başladı: Güneş yüzünü gösterecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için hava tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre megakentte hafta sonu aralıklarla sağanak yağış geçişleri görülecek. Yeni haftayla birlikte sıcaklıklar yaz değerlerine ulaşacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim. Gün içinde sıcaklıkların öğle saatlerinde 23°C'ye kadar yükselmesi beklenirken, akşam saatlerinde 21°C, gece ise 18°C seviyelerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

Gün boyu nem oranının %50 ile %90 arasında seyredeceği şehirde, rüzgarın lodostan orta kuvvette, aralıklarla ise kuvvetli (10-30 km/sa) eseceği öngörülüyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 17°C olarak ölçüldü.

PAZAR GÜNÜNE DİKKAT

AKOM’un "Dikkat" başlığıyla geçtiği uyarıya göre, bölgede aralıklarla sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Pazar günü İstanbulluları parçalı bulutlu ve aralıklı yerel yağmurlu bir hava karşılayacak. Pazar günü metrekareye 1-5 kg arası yağış düşmesi beklenirken, sıcaklık en düşük 17°C, en yüksek 25°C olacak.

YENİ HAFTADA SICAKLIKLAR 30 DERECEYE DAYANACAK

Haziran ayının ilk günleriyle birlikte İstanbul, yağışlı havayı geride bırakarak yaz sıcaklarının etkisine girecek. AKOM verilerine göre yeni haftada sıcaklıkların 26-30°C aralığına çıkarak mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Haftalık tahmin tablosuna göre İstanbul'u bekleyen hava durumu şu şekilde:

1 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu (En düşük 18°C / En yüksek 27°C) – Yağış beklenmiyor.

2 Haziran Salı: Parçalı bulutlu (En düşük 19°C / En yüksek 28°C) – Yağış beklenmiyor.

3 Haziran Çarşamba: Parçalı bulutlu (En düşük 19°C / En yüksek 29°C) – Yağış beklenmiyor.

4 Haziran Perşembe: Parçalı ve az bulutlu (En düşük 19°C / En yüksek 29°C) – Yağış beklenmiyor.

5 Haziran Cuma: Az bulutlu ve açık (En düşük 19°C / En yüksek 29°C) – Yağış beklenmiyor.