Vatandaşın kimliğini yabancıya sattılar! Nüfus Müdürlüğü'nde çete kurmuşlar

Yeni nesil kimlik almayan veya yurt dışında yaşayan vatandaşların kişisel bilgilerinin Nüfus Müdürlüğü sistemi üzerinden yabancılara kimlik ve pasaport olarak satılmasına ilişkin davada savcı mütalaasını açıklayarak memurların cezalandırılmasını istedi. Batandaşların eski kimliklerini yenilemeye gittiklerinde adlarına daha önce Kilis'ten işlem yapıldığını öğrenmesiyle başlatılan soruşturmada; 22 pasaport ile 8 kimlik kartının resmi sistemdeki fotoğraf ve parmak izleri değiştirilerek usulsüzce çıkarıldığı belgelenirken, açığa alınan Nüfus Müdürü ve kamu görevlilerinin tutuksuz yargılandığı dava 16 Ekim 2026 tarihine ertelendi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI: SAHTELİĞİ İLK BAKIŞTA ANLAŞILAMADI

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 19 Haziran'daki 13'üncü duruşmasında savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, sistem üzerinden yürütülen organizasyonun detayları şu ifadelerle yer aldı:

"Söz konusu sahte belgelerin, nüfus müdürlüklerinde görev yapan kamu görevlileri ile kurulan irtibatlar aracılığıyla biyometrik verileri sistemde bulunmayan, uzun süredir yurtdışında yaşayan veya yeni nesil kimlik kartı almamış kişilere ait kimlik bilgileri kullanılarak düzenlendiği... bu suretle sahteliği ilk bakışta anlaşılamayan resmi belgeler oluşturulduğu tespit edilmiştir."

Savcı; açığa alınan Nüfus Müdürlüğü görevlileri Mahmut Apaydın, Mehmet Bars ve Vedat Kaya'nın "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

22 PASAPORT VE 8 KİMLİK KARTINI SİSTEM ÜZERİNDEN ÇIKARDILAR

Soruşturma kapsamında Kilis Nüfus Müdürlüğü'nde, yurttaşların bilgileri kullanılarak yabancılara gerçeğe aykırı olarak en az 22 bordo ve gri pasaport ile 8 kimlik kartı çıkarıldığı tespit edildi.

Hazırlanan iddianameye göre; Murat ve Tarık Avcı isimli aracılar, yurttaşların bilgileriyle işlem yapılmasına önayak oldu. Kilis Merkez İlçe Nüfus Müdürü Mehmet Bars, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Vedat Kaya ve büro personeli Mahmut Apaydın ise işlemleri Nüfus Müdürlüğü sistemi üzerinden gerçekleştirdi. HTS kayıtları, sanıkların Nüfus Müdürlüğü memurları ile sık sık telefonla görüştüğünü ortaya koydu. Sanıklar hakkında 20 Mart 2024'te "Zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ile kamu görevlisini resmi belgede sahteciliğe azmettirme" suçlarından iddianame düzenlendi.

YURTTAŞLAR KENDİ KİMLİĞİNİ ALMAYA GİDİNCE ORTAYA ÇIKTI

Skandal, Manisa'dan İstanbul'a kadar ülkenin farklı kentlerinde ve yurt dışında yaşayan yurttaşların eski kimliklerini değiştirmek için Nüfus Müdürlüğü'ne başvurmasıyla anlaşıldı. Yetkililer, başvuran kişilere daha önce Kilis'ten yeni kimlik kartı aldıklarını söyledi.

Sistemdeki fotoğraf ve parmak izlerinin değiştirildiğini öğrenen yurttaşlar polis merkezleri ve adliyelere başvurdu. Şikayetlerin Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesiyle soruşturma genişletildi. Olay, BirGün'ün 13 Ağustos 2025 tarihli "Nüfus Müdürlüğü ‘kimlik pazarı' oldu" haberiyle kamuoyuna yansımıştı.