Vanlı Kara Haydar'ın altınları sahte çıktı! Bilirkişi '97 parçanın 19'u gerçek' dedi

Van’da “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan hakkında yürütülen malvarlığı soruşturmasında 'altınlar' için bilirkişi raporu hazırlandı. Düğünde sergilendiği belirtilen 97 takının 78’inin sahte olduğu ortaya çıktı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığının “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla yürüttüğü soruşturmada, Tançalan çiftinin para trafiği ve görkemli düğünü incelemeye alındı.

Aramada ele geçirilen ve düğünde kullanıldığı değerlendirilen 97 takı bilirkişiye gönderildi. Ürünlerin ağırlığı, ayarı ve niteliği tek tek incelendi.

97 PARÇANIN 78’İ ALTIN DEĞİL

Rapora göre takıların yalnızca 19’u 8, 14 veya 22 ayar altın çıktı. Bilirkişi, 76 parça için “altın olmayan” tespitinde bulundu. Diğer iki parçadan birinin gümüş renkli bileklik, diğerinin ise üzerinde “925 ayar” ibaresi bulunan gümüş kolye olduğu belirlendi.

Altın olmadığı tespit edilen takılar arasında 21 burma bilezik ile 37 desenli bilezik de yer aldı. Toplam 58 bileziğin ağırlığının yaklaşık bir kilogram olduğu kaydedildi.

KÜLÇE GÖRÜNÜMLÜ ÜRÜNLER DE ALTIN ÇIKMADI

Üzerlerinde altın gramajı ve milyem değerini çağrıştıran ifadeler bulunan 12 ürünün de altın olmadığı tespit edildi. Bunlar arasında üzerinde “1 gram 22 ayar örnektir”, “0,50 gram 22 ayar örnektir”, “2,5 gram 995.0 milyem örnektir”, “50 gram 995.0 milyem örnektir” ve “5 gram örnektir” yazan parçalar yer aldı.

Raporda 78 gramlık Halep zinciri, 170 gram ağırlığında ve 2 metre uzunluğundaki burgulu zincir, iki künye, 176,50 gramlık sarı renkli kemer ve 52,12 gramlık Hint kolyenin de altın olmadığı belirtildi.

GERÇEK ALTINLARIN DEĞERİ 6,6 MİLYON LİRA

Bilirkişi, altın olduğu belirlenen 19 parçanın değerini de hesapladı. Buna göre 1.030,89 gram 22 ayar altının kuyumcu alış değeri 6 milyon 346 bin 313 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Raporda 76,48 gram 14 ayar altına 289 bin 736 lira 83 kuruş, 12,19 gram 8 ayar altına ise 23 bin 90 lira 29 kuruş değer biçildi. Gerçek altınların toplam değeri yaklaşık 6 milyon 659 bin lira olarak hesaplandı.

EŞİ 43 MİLYON LİRA İDDİASINI YALANLAMIŞTI

Tançalan’ın tutuklanan eşi Çağla Öz Tançalan da savcılık ifadesinde, düğünde takı ve banka hesapları aracılığıyla 43 milyon lira toplandığı yönündeki anonsu doğrulamamıştı.

Tançalan, “İsimleri okunan kişilerin çoğunun hayal ürünü olduğunu düşünüyorum. Aslında takılmayan bir paranın anonsu yapılıyordu. Amaç kendisine çok fazla para geldiğini duyurtmaktı” demişti.

TAKILARIN KİRALIK OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Çağla Öz Tançalan, eşinin takıların kiralandığı yönündeki savunmasına da karşı çıkmıştı. Tançalan, “Mehmet Fatih her ne kadar ifadesinde tüm takıların kiralık olduğunu beyan etmiş ise de satın alındığını biliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Düğünün ardından takıları eşine verdiğini belirten Tançalan, bunları daha sonra arama sırasında ele geçirilen valizin içinde gördüğünü söylemişti.

Çağla Öz Tançalan, eşinin yaşam tarzına ilişkin ifadesinde ise “Kendisi gösterişi ve hava atmayı seven birisidir. Olmayan bir parayı varmış gibi sosyal medyada, sanal dünyada gösteren birisidir” demişti. Bilirkişi raporundaki tespitler, düğündeki servet gösterisinin gerçek boyutunu soruşturmanın öne çıkan konularından biri hâline getirdi.