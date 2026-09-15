Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi kocasını yalanladı! 'Takılar kiralık değildi'

“Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklanan eşi Çağla Öz Tançalan'ın 14 Eylül'de savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Nişanda kendisine kolye ve iki bilezik takıldığını, taç ile kemerin ise kuyumcudan ödünç alındığını anlatan Çağla Öz, eşinin ifadesini ise yalanladı.

Öz, eşinin önceki ifadesini yalanlayarak, “Mehmet Fatih her ne kadar ifadesinde tüm takıların kiralık olduğunu beyan etmiş ise de satın alındığını biliyorum” dedi.

Öz, şu ifadeleri kullandı:

"Düğünde takılan altınlardan 2 adet kelepçe, 1 adet kalkuta kolye, nişanımda takılan takılardır. Bunlar düğünde tekrar takılmıştır. Diğer taç, kemer ve zincir Kahvecioğlu kuyumculuk tarafından reklam karşılığı kiralık olarak takılan takılardır. Mehmet Fatih ile birlikte ortak karar alarak bu şekilde kiralık olarak takmaya karar verdik. Düğünden sonra da kendilerine iade edildi. Zincir ile birlikte getirilen bilezikler Mehmet Fatih tarafından bana takılmıştır. Ancak nereden alındığını bilmiyorum. Zaten düğünden sonra da bütün takılar benden alınarak Mehmet Fatih tarafından götürüldü."

"BEN BÜTÜN TAKILARI MEHMET FATİH'E VERDİM"

6 Eylül'de Van'da gerçekleştirilen düğünün organizasyonunu eşinin gerçekleştirdiğini, masrafların hangi kaynakla karşılandığını ise bilmediğini ifade etti.

Düğünde takılan altınların tamamının gece sonunda eşi tarafından kendisinden alındığını söyleyen Çağla Öz, “Ben bütün takıları Mehmet Fatih'e verdim. Ben arkadaşlarımla kaldığım otele döndüm. Eşim de kendi arkadaşlarıyla ayrı bir yere gitti, altınlar kendisindeydi” dedi.

Nişandan sonra da takıların kendisinden alındığını söyleyen Çağla Öz, altınların kaynağını eşine sormadığını belirtti.

Çağla Öz, düğünden sonra kendisinden alınan altınları, gerçekleştirilen aramada odunlukta ele geçirilen bir valizin içerisinde gördüğünü söyledi. Öz, bazı bileziklerin imitasyon olduğunu ise haberlerden öğrendiğini belirtti.

Eşine altınların çokluğunu sorduğunu da söyleyen Çağla Öz, Mehmet Fatih Tançalan'ın kendisine “Burası aşiret bölgesi, düğünlerde herkes bu kadar altın takıyor” şeklinde yanıt verdiğini ifade etti.

"TAKILMAYAN BİR PARANIN ANONSU YAPILIYORDU"

Emniyetin görüntü çözümleme tutanaklarında düğünde, “Haydar Bey'in düğününe gelen hediye miktarı, takı ve IBAN'larla birlikte 43 milyon TL” diyerek anons yapıldığı belirtilen Çağla Öz, böyle bir paranın gerçekten toplandığını bilmediğini belirtti.

Tançalan ifadesinde şunları dedi:

“İsimleri okunan kişilerin çoğunun hayal ürünü olduğunu düşünüyorum. Eşim bu şekilde gösteriş amacıyla anons yapan kişiye talimat verdiğini düşünüyorum. Aslında takılmayan bir paranın anonsu yapılıyordu. Amaç kendisine çok fazla para geldiğini duyurtmaktı.”

"TUTANAKTA GEÇEN RAKAMLAR TAMAMEN HAYALİ VE GÖSTERMELİKTİR"

Öz, “Eşimin sürekli kendisine gelen bu paraların konuşulmasını istediği için bu şekilde anons yaptırıyordu. Tutanakta geçen rakamlar tamamen hayalî ve göstermeliktir. Bu şekilde insanlara hava atıyordu” dedi.

MASAK incelemelerindeki para hareketleri de Çağla Öz'e tek tek soruldu. Kendisi ile eşi arasındaki yaklaşık 1,5 milyon TL'lik para transferlerinin “borç alışverişinden” kaynaklandığını belirtti.

Annesine 221 işlemde yaklaşık 5,2 milyon TL gönderdiğini söyleyen Çağla Öz, bu paraların annesinin ihtiyaçları, kira ve geçim masrafları için gönderildiğini aktardı.

Annesinden kendisine 303 işlemde yaklaşık 6 milyon 69 bin TL geldiğinin hatırlatılması üzerine ise bunların biriktirmesi için annesine yolladığı ve ihtiyaç olduğunda geri aldığı kendi paraları olduğunu öne sürdü.

Çağla Öz, eşinin nafaka davası sebebiyle kendi hesaplarını kullanmadığını, bu yüzden zaman zaman para göndermek için Mehmet Fatih Tançalan'ın yeğeni Muhammed Sait Tançalan'ın hesabından yararlandığını belirtti.

Yeğenin hesabından yapılan 11 işlemde 644 bin TL'lik para hareketi sorulunca Öz, söz konusu işlemlerin bu yüzden gerçekleştiğini aktardı.

"KESİNLİKLE AKLAMA DEĞİLDİR"

Öz, MASAK'ın, aile bireylerinin üzerindeki araçların sürekli birbirlerine devredilmesini; malvarlığının kaynağını gizleme, mali takipte iz kaybettirme ve muhtemel el koyma tedbirlerini boşa çıkarma amacı taşıyabilecek bir “katmanlama” işlemi olarak değerlendirmesini kabul etmedi.

Araç değiştirildiğinde özel plakaların yeni araca geçirilmesi için eski aracın kısa süreli aile bireyleri arasında devredildiğini iddia ederek, “Kesinlikle aklama değildir” dedi. Üzerine kayıtlı Porsche'nin de kendi ticari kazançlarıyla alındığını ifade etti.

“SON ÜÇ AYDA 2,5 MİLYON TL KAZANDIM”

MASAK raporuna göre, 2020'den itibaren beyan edilen yaklaşık 1,1 milyon TL kâr ile sergilenen yaşam standardı arasındaki uyumsuzluk bulunduğu tespitine de karşı çıktı.

Sosyal medya ve mağazacılıktan gelir elde ettiğini belirten Çağla Öz, sadece son üç ayda kozmetik ürün tanıtımlarından 2,5 milyon TL kazandığını ve bunun faturasının kesildiğini iddia etti.

MASAK raporunun hatalı olabileceğini belirten Öz, vergi veya ticari beyanlarında bir eksiklik bulunması hâlinde bunu tamamlamaya hazır olduğunu belirtti.

"OLMAYAN BİR PARAYI VARMIŞ GİBİ GÖSTEREN BİRİSİDİR"

Kara parayla ilgisi bulunmadığını söyleyen Öz, eşi için şöyle dedi:

“Kendisi gösterişi ve hava atmayı seven birisidir. Olmayan bir parayı varmış gibi sosyal medyada, sanal dünyada gösteren birisidir. Söz konusu gösterişli yaşam tarzını da insanlardan borç alarak yaşayan birisidir.”

Çağla Öz, ifadesinde aylık gelirinin ise 500 bin TL olduğunu belirtti.