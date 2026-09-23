Van Gölü'nün sırrı nihayet çözülüyor: 4 ülkeden uzmanlar harekete geçti

Dünyanın en geniş alanına yayılan mikrobiyalitlerine ev sahipliği yapan Van Gölü, uluslararası bilim insanlarının katıldığı dev bir araştırmaya sahne oluyor. Dört farklı ülkeden uzmanlar, mercan benzeri devasa kütlelerin sırrını çözmek için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öncülüğünde birleşti. Boyutları 40 metreye kadar ulaşan bu eşsiz yapıların gölün jeolojik evrimine ışık tutması hedefleniyor.

DÖRT ÜLKENİN BİLİM İNSANLARI BİRLEŞTİ

Proje, Van YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü desteğiyle Pamukkale Üniversitesi ile İtalya, Polonya ve Çin'deki üniversitelerin katılımıyla yürütülüyor. Çalışmada yer alan araştırmacıların daha önce Salda Gölü zemininde de önemli saha operasyonları yürüttüğü biliniyor. Toplam 5 üniversitenin ortaklığında süren projede, mikrobiyalitlerin oluşumundaki temel unsurlardan nanokürecikler ayrıntılı şekilde inceleniyor.

NUMUNELER İTALYA'YA GÖTÜRÜLECEK

Göl tabanındaki saha çalışmaları 28 Eylül tarihinde Ahlat ve Adilcevaz açıkları ile Gevaş'ın Altınsaç mevkiinde başlayacak. Araştırmacılar teknelerle göle açılarak dalışlar yapacak ve tabandan 40 ila 50 numune toplayacak. Örneklerin kimyasal ve biyolojik özelliklerini kaybetmemesi amacıyla toplanan materyaller doğrudan İtalya'ya elden ulaştırılacak.

İLERİ TEKNOLOJİYLE ANALİZ EDİLECEK

İtalya'daki laboratuvarlarda numuneler üzerinde elektron mikroskobu ve kütle spektrometresi dahil çok sayıda ileri kimyasal analiz uygulanacak. Araştırmanın gölün geçmişini aydınlatacağını belirten Van YYÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin Yeşilova, su altındaki oluşumların boyutlarına dikkat çekti.

"Yapılan çalışmalarda 40 metreye kadar mikrobiyalitler Van Gölü'nde bulunuyor. Ve Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlerin dünyanın en geniş alanına yayılan ve en büyük örnekler arasında bulunuyor. Bunların oluşum koşulları, oluşum şartları ve Van Gölü'nün jeolojik evrimi hakkında çıkarımlar yapmak istiyoruz"

"KÖKENLERİNİ AYDINLATMAYI AMAÇLIYORUZ"

Elde edilecek verilerin mikrobiyalitlerin doğasının yanı sıra havzanın jeolojik evrimine de ışık tutacağı ifade ediliyor. Dev kütlelerin oluşum sırlarını aydınlatmak istediklerini vurgulayan Doç. Dr. Çetin Yeşilova, bilim dünyasının yanıt aradığı sorulara işaret etti.

"Bunların kökeninin daha tam olarak aydınlatılmadığı, nasıl oluştukları ve oluşumlarında nelerin katkılı olduğu tam olarak aydınlatılmadığı için biz bu çalışmayı yapıyoruz. Köken olarak bu mikrobiyalitlerin nasıl oluştukları ve neden oluştuklarının cevabını almayı düşünüyoruz"

(DHA)