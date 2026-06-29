Van Barosu Rojin dosyasından çekilmişti: Kabaiş ailesinden açıklama

Van Barosu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmadan çekildiğini duyurmuştu.

Baronun açıklamasında söz konusu kararın gerekçesi olarak baba Nizamettin Kabaiş ile yürütülen iletişimin güç hale gelmesi gösterilirken, Kabaiş ailesinden de bir açıklama geldi.

KABAİŞ AİLESİNDEN AÇIKLAMA

"Rojin Kabaiş’in cinayetiyle ilgili olarak, başından beri aile olarak adaletin sağlanması için mücadele etmekteyiz. Soruşturma dosyası aktif olarak devam etmektedir." denilen açıklamada baro ile iletişim kurmanın güç hale geldiği ifade edilirken şunlara yer verildi:

"Gelinen aşamada, Van Barosu ile aramızda yaşanan iletişim ve koordinasyon sorunları ile ortaya çıkan görüş ayrılıkları nedeniyle, tarafımızca verilmiş olan vekalet geri alınmıştır.

Dosyanın takibi halihazırda Diyarbakır Barosu’nun da içerisinde bulunduğu hukuki süreç kapsamında sürdürülmektedir. Ayrıca, önümüzdeki süreçte dosyanın daha etkin ve güçlü bir şekilde yürütülmesi adına alanında uzman, daha dişli avukatların da dahil edilmesi planlanmaktadır.

Alınan bu karar, davanın sona erdiği ya da adalet arayışımızdan vazgeçildiği anlamına gelmemektedir.

Rojin’in ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz."