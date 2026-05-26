Valilik açıkladı: 1 Haziran'dan itibaren yasak!

Çanakkale Valiliği, ülke genelinde orman yangını riskinin meteorolojik koşullar nedeniyle artmasının beklendiğini belirterek, Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda ek tedbirler alındığını açıkladı.

Bu kapsamda, 6831 sayılı Orman Kanunu doğrultusunda Çanakkale genelindeki ormanlık alanlara görevliler haricinde girişlerin 1 Haziran–30 Eylül tarihleri arasında yasaklandığı bildirildi.

VALİLİK KARARI DUYURDU

Valilik tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde orman yangınları bakımından yüksek risk oluşturan meteorolojik şartların (yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgâr) oluşması beklendiğinden, ilave tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda; 6831 sayılı Orman Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca; kuraklık, yangın riski veya henüz tamamen söndürülmemiş yangınların mevcut olduğu olağanüstü durumlarda mülki amirler tarafından belirli süreyle ormanlara girişin yasaklanabileceği hükmüne istinaden, Valiliğimiz kararıyla; Çanakkale ili sınırları içerisindeki ormanlık alanlara görevli personel haricinde 1 Haziran-30 Eylül 2026 tarihleri arasında girişler yasaklanmıştır."

Vatandaşların kısıtlama kararına uymaları, herhangi bir duman veya yangın belirtisi görmeleri halinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmalarının büyük önem arz ettiği belirtildi. (DHA)