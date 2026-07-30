Vali Tuncay Sonel'in tapu kayıtları ortaya çıktı: Bir günde servetini katlamış

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada tutuklama kararı verilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in mal varlığına ilişkin dikkat çeken detaylar dosyaya girdi. Resmi kayıtlarda Sonel adına onlarca konut, iş yeri ve araç bulunurken, tek günde çok sayıda ticari taşınmazın tapusunun tescil edilmesi soru işaretleri yarattı.

VALİ TUNCAY SONEL'İN TAPU KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Fatih Ergin'in Yeniçağ Gazetesi'nde yer alan haberine göre, Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel'in mal varlığına ilişkin "gizli" ibareli resmi kayıtlar soruşturma dosyasına girdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) kayıtları üzerinden hazırlanan inceleme raporunda Sonel adına kayıtlı 52 gayrimenkul tescili ile 2 araç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

BİR GÜNDE SERVETİNİ KATLAMIŞ

Tapu kayıtlarında en dikkat çekici hareketlilik ise 28 Aralık 2022 tarihinde yaşandı. Adana'nın Sarıçam ilçesinde aynı ada ve parsel üzerinde bulunan, yüzde 60 hisse oranına sahip 20'den fazla iş yeri ile bir düğün salonu, aynı yevmiye numarasıyla Sonel adına aynı gün tescil edildi.

Sonel'in taşınmazlarının yalnızca Adana ile sınırlı olmadığı görülürken İstanbul Esenyurt'ta tam hisseli bir konut, Ankara Çankaya'da daire, Ankara Güdül'de bağ ve Etimesgut'ta çeşitli arsa hisselerinin de adına kayıtlı olduğu görüldü.

Taşınmazların önemli bölümünün rant değeri yüksek bölgelerde bulunması dikkat çekti. Gülistan Doku soruşturmasının sürdüğü süreçte ortaya çıkan Sonel'in mal varlığı yeni soru işaretleri yarattı.

Ergin, devlet memurlarının mal bildiriminde bulunmasının yasal zorunluluk olduğu hatırlatarak, söz konusu taşınmaz varlığına ilişkin kamusal nüfuz ve gayrimenkul yatırımlarına dikkat çekti.