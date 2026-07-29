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Aralarında başkomiser de var! Gülistan Doku soruşturmasında şüpheliler adliyede

Gülistan Doku soruşturmasında, şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen emniyet mensuplarına yönelik 16 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 18 kişiden 8’i Erzurum Adliyesi’ne sevk edildi.

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Aralarında başkomiser de var! Gülistan Doku soruşturmasında şüpheliler adliyede

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında 16 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında üst düzey emniyetçilerin de olduğu 18 şüpheliden 8’i Erzurum Adliyesi’ne sevk edildi.

Aralarında başkomiser de var! Gülistan Doku soruşturmasında şüpheliler adliyede - Resim : 1

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmada, daha önce görev alan bazı kolluk görevlilerinin şüpheli işlemler yaptığı değerlendirildi. Bu kapsamda 19 kişinin yakalanması için 27 Temmuz’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında başkomiser de var! Gülistan Doku soruşturmasında şüpheliler adliyede - Resim : 2

1 BAŞKOMİSER, 1 KOMİSER, 1 BAŞ POLİS

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında bir emniyet müdürü, bir emniyet amiri, bir başkomiser, bir komiser, bir başpolis, 10 polis memuru, bir bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis bulunuyor.

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Aralarında başkomiser de var! Gülistan Doku soruşturmasında şüpheliler adliyede - Resim : 4

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi’ne getirildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri sürüyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Gülistan Doku Cinayet
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