Aralarında başkomiser de var! Gülistan Doku soruşturmasında şüpheliler adliyede

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında 16 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında üst düzey emniyetçilerin de olduğu 18 şüpheliden 8’i Erzurum Adliyesi’ne sevk edildi.

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmada, daha önce görev alan bazı kolluk görevlilerinin şüpheli işlemler yaptığı değerlendirildi. Bu kapsamda 19 kişinin yakalanması için 27 Temmuz’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

1 BAŞKOMİSER, 1 KOMİSER, 1 BAŞ POLİS

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında bir emniyet müdürü, bir emniyet amiri, bir başkomiser, bir komiser, bir başpolis, 10 polis memuru, bir bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis bulunuyor.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi’ne getirildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri sürüyor.