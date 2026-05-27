Vahap Seçer de Kılıçdaroğlu'na Mersin'den kurultay çağrısı yaptı

Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin İl Başkanlığı’nda düzenlenen Kurban Bayramı bayramlaşma töreninde partililerle bir araya geldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve çok sayıda milletvekilinin katıldığı programda Seçer, mahkemenin kurultay iptali, mutlak butlan kararı ve sonrasında genel merkez önünde yaşanan olayları sert ifadelerle eleştirdi.

VAHAP SEÇER DE KILIÇDAROĞLU'NA MERSİN'DEN KURULTAY ÇAĞRISI YAPTI

Seçer, yargı kararıyla geri getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’na çözüm adresinin demokratik bir yarış olduğunu söyledi. Hakkın ve adaletin yanında olduklarını ifade eden Seçer, "Ben seçilmiş insana saygı duyarım. Bu partinin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel’dir" dedi.

Özel’in de talebinin bir an önce kurultaya gitmek olduğunu da hatırlatan Seçer, "Bir başkası kurultayda karşısına çıkar, daha iyi şeyler söyler, delege de 'bu daha iyi yapacak' diyerek takdir eder. Bizim, hepimizin talebi bu. Kurultay karar versin" sözleriyle Kılıçdaroğlu yönetimine sandık çağrısında bulundu.

"TOMA VE BİBER GAZI HANGİ DEMOKRASİDE VAR?"

CHP Genel Merkezi’ne polisin girmesini ve yaşanan arbedeyi "demokrasi ayıbı" olarak nitelendiren Seçer, sürece dair tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"CHP’ye bu şekilde levyeyle, balyozla, çekiçle, TOMA’larla, biber gazlarıyla saldırmak olacak şey mi? Hangi demokrasilerde görülmüş? Bu ayıbı ülkesine kimse yaşatmaz."

Seçer, genel merkez binası boşaltılsa dahi mücadelenin TBMM’deki odalardan sürdürüleceğini belirterek, partinin tarihsel direnişine işaret etti.

"AYRIŞARAK KAZANILMAZ"

Parti içi birliğin her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayan Vahap Seçer, 1994 yerel seçimlerindeki bölünmenin maliyetini hatırlattı.

CHP’nin 2019 ve 2024 seçimlerindeki başarısının temelinde birleşmenin yattığını söyleyen Seçer, "Ayrışa ayrışa kazanılacağını kim görmüş? Kızgın olabiliriz ama birbirimizi koruyacağız. Bizim bünyemizden, o çınar ağacından bir yaprağı dahi kimsenin koparmasına tahammül edemeyiz" dedi.

Seçer, halkın AKP iktidarına tepkili olduğunu ve iktidar yolunun birlikten geçtiğini belirterek partililere "moralinizi yüksek tutun" mesajı verdi.