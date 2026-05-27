Lise arkadaşları da CHP'li Orhan Sarıbal'ın ihracını istedi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, mutlak butlan kararı sonrasında CHP Genel Merkezi önünde yaşanan olaylardaki tutumu nedeniyle, lise arkadaşları tarafından sert eleştirilere maruz kaldı.

Sarıbal'ın "anti-demokratik" olarak nitelendirilen hamlelerin içinde yer aldığını savunan Bursa Erkek Lisesi mezunları, dernekleriyle ilişiğinin kesilmesi için çağrı yaptı.

LİSE ARKADAŞLARI DA CHP'Lİ ORHAN SARIBAL'IN İHRACINI İSTEDİ

Bursa Erkek Liseliler Mezun Dayanışma Ağı, Orhan Sarıbal’ın mezun olduğu okula yakışmayan bir tutum sergilediğini belirterek yazılı bir açıklama yayımladı. Bursa Erkek Lisesi’nin hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye bağlı nesiller yetiştiren asırlık bir kurum olduğunu vurgulayan dayanışma ağı, okulun isminin anti-demokratik hamlelerle yan yana getirilmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Açıklamada, “CHP Genel Merkezi önündeki sürecin parçası olan mezunumuz Orhan Sarıbal'ın tutumu, okulumuzun değeriyle açıkça çelişmektedir” denilerek, Bursa Erkek Lisesi Mezunları Derneği (BELDER) yönetimi Sarıbal'ı dernek üyeliğinden ihraç etmeye davet edildi.

Orhan Sarıbal’a yönelik bir diğer tepki ise Halkevleri’nden gelmiş, Sarıbal’ın CHP’ye yönelik “mutlak butlan” kararını destekleyen ve mahkeme kararının ardından genel merkezi devralmak isteyen grupla birlikte hareket etmesini sert bir dille eleştirmişti.

Yapılan açıklamada, "Saray iktidarının saldırılarının doğrudan ya da dolaylı parçası olmak tartışmasız işbirlikçiliktir" denilerek ihraç süreci başlatacaklarını açıklamıştı.