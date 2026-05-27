Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Lise arkadaşları da CHP'li Orhan Sarıbal'ın ihracını istedi

Lise arkadaşları da CHP'li Orhan Sarıbal'ın ihracını istedi

CHP'li Orhan Sarıbal, mutlak butlan kararı sonrası tepkilerin odağına yerleşti. Mezunu olduğu Bursa Erkek Lisesi’nin dayanışma ağı, CHP Genel Merkezi'nde tahliye olaylarındaki tutumu nedeniyle Sarıbal'ın mezunlar derneğinden ihracını istedi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Lise arkadaşları da CHP'li Orhan Sarıbal'ın ihracını istedi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, mutlak butlan kararı sonrasında CHP Genel Merkezi önünde yaşanan olaylardaki tutumu nedeniyle, lise arkadaşları tarafından sert eleştirilere maruz kaldı.

Sarıbal'ın "anti-demokratik" olarak nitelendirilen hamlelerin içinde yer aldığını savunan Bursa Erkek Lisesi mezunları, dernekleriyle ilişiğinin kesilmesi için çağrı yaptı.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

LİSE ARKADAŞLARI DA CHP'Lİ ORHAN SARIBAL'IN İHRACINI İSTEDİ

Bursa Erkek Liseliler Mezun Dayanışma Ağı, Orhan Sarıbal’ın mezun olduğu okula yakışmayan bir tutum sergilediğini belirterek yazılı bir açıklama yayımladı. Bursa Erkek Lisesi’nin hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye bağlı nesiller yetiştiren asırlık bir kurum olduğunu vurgulayan dayanışma ağı, okulun isminin anti-demokratik hamlelerle yan yana getirilmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Lise arkadaşları da CHP'li Orhan Sarıbal'ın ihracını istedi - Resim : 2

Açıklamada, “CHP Genel Merkezi önündeki sürecin parçası olan mezunumuz Orhan Sarıbal'ın tutumu, okulumuzun değeriyle açıkça çelişmektedir” denilerek, Bursa Erkek Lisesi Mezunları Derneği (BELDER) yönetimi Sarıbal'ı dernek üyeliğinden ihraç etmeye davet edildi.

Lise arkadaşları da CHP'li Orhan Sarıbal'ın ihracını istedi - Resim : 3

Orhan Sarıbal’a yönelik bir diğer tepki ise Halkevleri’nden gelmiş, Sarıbal’ın CHP’ye yönelik “mutlak butlan” kararını destekleyen ve mahkeme kararının ardından genel merkezi devralmak isteyen grupla birlikte hareket etmesini sert bir dille eleştirmişti.

Yandaş ismin sızdırdığı ihraç listesine CHP'li vekillerden tepkiYandaş ismin sızdırdığı ihraç listesine CHP'li vekillerden tepki

Yapılan açıklamada, "Saray iktidarının saldırılarının doğrudan ya da dolaylı parçası olmak tartışmasız işbirlikçiliktir" denilerek ihraç süreci başlatacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mutlak butlan CHP İhraç Bursa
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro