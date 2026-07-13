Uzungöl'de kaybolan turisti kurtarmak istediler: 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan Uzungöl'de, göle düşen çantasını almak isteyen yabancı uyruklu bir turist suda kayboldu. Turisti kurtarmak için göle giren iki kişi ise boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, öğleden sonra Uzungöl çevresinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede gezen yabancı uyruklu bir turistin çantası göle düştü. Çantasını almak için suya giren turist, dengesini kaybederek gözden kayboldu.

BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Durumu fark eden iki arkadaşı, turisti kurtarmak amacıyla göle girdi. Ancak iki kişi de boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarılan iki turist, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Suda kaybolan turistin bulunması için arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. (DHA)