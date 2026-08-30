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Halk TV Türkiye Uzungöl yolu suya gömüldü! Sağanak yağış dereyi taşırdı

Uzungöl yolu suya gömüldü! Sağanak yağış dereyi taşırdı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Koşon Deresi taştı. Uzungöl Mahallesi yolunda hasar oluşup tarım arazilerine su bastı.

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Uzungöl yolu suya gömüldü! Sağanak yağış dereyi taşırdı

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Çaykara ilçesinde aniden bastıran şiddetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede kısa süre içinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Uzungöl Mahallesi sınırlarından geçen Koşon Deresi'nin debisi hızla yükseldi.

Derenin yatağından taşması sonucu mahalle yolunda ciddi hasar meydana gelirken, çevrede bulunan tarım arazileri de yükselen sular nedeniyle kısmen su altında kaldı.

Uzungöl yolu suya gömüldü! Sağanak yağış dereyi taşırdı - Resim : 1

EKİPLER TEYAKKUZDA

Derenin getirdiği çamur ve taş parçalarının ulaşımı aksatması üzerine bölgeye hemen iş makineleri sevk edildi. Ekipler, yola sürüklenen yoğun rüsubatı temizlemek ve ulaşımı yeniden normale döndürmek için yoğun bir çalışma başlattı.

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Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok da felaketin yaşandığı mahalleye giderek sahada incelemelerde bulundu ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden anlık bilgi aldı. İl genelinde sağanak yağışın aralıklarla etkisini sürdürdüğü bildirildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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