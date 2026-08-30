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Halk TV Türkiye Heyelan nedeniyle kara yolu trafiğe kapatıldı! Sağanak başladı

Heyelan nedeniyle kara yolu trafiğe kapatıldı! Sağanak başladı

Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi'nde sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi. Yolun çift yönlü ulaşıma kapanmasıyla uzun araç kuyrukları oluştu.

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Heyelan nedeniyle kara yolu trafiğe kapatıldı! Sağanak başladı

Erzincan-Sivas kara yolu, Sakaltutan Geçidi’nde akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan sebebiyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Tüneller mevkiinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları ve yağış, dağlık alandan kayan toprak ile kayaların yolu kaplamasına neden oldu. Heyelanın yaşanmasıyla birlikte kara yolunda ulaşım tamamen durdu ve her iki yönde de kilometrelerce uzayan araç kuyrukları meydana geldi.

Heyelan nedeniyle kara yolu trafiğe kapatıldı! Sağanak başladı - Resim : 1

EKİPLER TEYAKKUZDA: GEÇİŞLERE İZİN VERİLMİYOR

Bölgede güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkaran trafik ekipleri, Üniversite Kavşağı'nda barikatlar kurarak araçların geçişine kesinlikle izin vermiyor. Sürücüler emniyetli noktalara yönlendirilirken, Karayolları ekipleri de iş makineleriyle yol temizleme ve biriken toprağı tahliye etme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Olumsuz hava şartlarının ve şiddetli yağışın devam ettiği bölgede, heyelan riskine karşı ekiplerin teyakkuz halindeki bekleyişi ve yol açma mücadelesi devam ediyor. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Erzincan Sivas
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