'Üzümlerin çavuşu' tezgaha çıkmadan tükeniyor: Bahçede 150 liraya kapışılıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 2 bin dekar alanda yetiştirilen coğrafi işaretli çavuş üzümünde hasat başladı. İnce kabuğu ve kendine has aromasıyla sofralık üzümler arasında birinci sıraya oturan çavuş üzümü, tezgaha bile ulaşmadan bahçede alıcı buluyor.

Safranbolu'da uzun yıllara dayanan bağcılık geleneğinin en değerli ürünü olan çavuş üzümünde hasat mesaisi başladı. Sulu ve gevrek yapısı, ince kabuğu, az çekirdeği ve kendine özgü aromasıyla öne çıkan üzümün çoban çavuşu, pembe çavuş ve misket çavuşu olmak üzere farklı çeşitleri bulunuyor.

'GELECEĞİ NESİLLERE AKTARMAK GÖREVİMİZ'

İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, çavuş üzümünün sulu yapısı ve hoş aromasıyla üzüm severlerin vazgeçilmezi olduğunu belirterek geleneğin sürdürülmesine vurgu yaptı.

Önder, "Üzümlerin çavuşu olarak nitelendirdiğimiz Safranbolu çavuş üzümünü bölgemizde ve ülkemizde tanıtmak, gelecek nesillere aktarmak ve üretimini teşvik etmek görevimiz" dedi.

36 YILLIK BAĞCI: REKOLTE YAĞMURDAN ETKİLENDİ

Konarı köyünden çiftçi Hasan Yakupoğlu, 36 yıldır bağcılıkla geçimini sağlıyor. 13 dönümlük bağında 18 çeşit üzüm yetiştiren Yakupoğlu'nun arazisinin 9 dönümünü çavuş üzümü kaplıyor. Bağda ayrıca kardinal ve Hamburg misketi çeşitleri de yer alıyor.

Yakupoğlu, yağışların bu yılki rekolteyi olumsuz etkilediğini ancak ürünün kalitesinden memnun olduğunu belirterek dekara 700-800 kilogram rekolte beklediğini söyledi.

TEZGAHA ÇIKMIYOR, BAHÇEDE BİTİYOR

Çavuş üzümünün sofralık çeşitler arasında birinci sırada geldiğini vurgulayan Yakupoğlu, rağbetin son derece yüksek olduğunu aktardı.

Yakupoğlu, "Pazarlamayı çoğunlukla bahçeden yapıyoruz. Pazarlarda satışımız çok az olur. Kilogramı 150 lira" diye konuştu.

(AA)