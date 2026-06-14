Uzman çavuş dehşet saçtı: Eski eşini ve polisi vurup intihara kalkıştı

Muğla'da, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yapılan ihbara müdahale eden polis memuru, kadının eski eşi tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit oldu. Olayda, yardım isteyen kadın ve intihar girişiminde bulunan saldırgan ağır yaralandı.

Olay, Şeyh Mahallesi Pazaryeri Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir iş yerindeki H.S. isimli kadın, telefonundaki KADES uygulaması üzerinden acil yardım çağrısında bulundu. İhbarın sisteme düşmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Olay yerine intikal eden polis memuru Tayfun Baş ve ihbarı yapan H.S., kadının eski eşi olan ve İl Jandarma Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen G.Y.'nin silahlı saldırısına uğradı. G.Y., polis memuru Tayfun Baş ve eski eşi H.S.'ye ateş ettikten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Yaralılardan polis memuru Tayfun Baş, ambulansla Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tayfun Baş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Tayfun Baş, alınan ihbar üzerine gittiği olay yerinde şüpheli şahsın ateş etmesi sonucu yaralanmış; kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’ta rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık yaptığı açıklamada, "Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Tayfun Baş, alınan ihbar üzerine olay yerine intikal eden ekibe şüpheli şahsın ateş etmesi sonucu yaralanmış; kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’ta rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" dedi.

Olayda ağır yaralanan H.S. ile intihar girişiminde bulunan saldırgan G.Y.'nin ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği ve buradaki tedavilerinin devam ettiği bildirildi. (AA, DHA)