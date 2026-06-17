Uyuşturucu baskını yapılan Denizli Barosu'ndan açıklama! "Kimse hukuk dışı yöntemle itibarsızlaştırılamaz"

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Denizli Barosu Başkanı ve çok sayıda avukat hakkında gözaltı işlemi uygulanması, avukatların konutları ve büroları ile Denizli Barosu Başkanlık makamında arama yapılması üzerine Denizli Barosu’ndan açıklama geldi.

Baro, soruşturmanın yürütülme biçimine tepki göstererek, “MAKAMINA YARGI ARAÇ KULLANILARAK YAPILAN SALDIRIYI ASLA KABUL ETMİYORUZ” başlığıyla açıklama yayımladı.

Denizli Barosu açıklamasında, hukuk devletinde herkesin soruşturulabileceğini ancak soruşturma süreçlerinin hukuka uygun yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Her şeyden önce belirtmek isteriz ki, hukuk devletinde hiç kimse soruşturulamaz değildir.

Avukatlar da diğer tüm vatandaşlar gibi hukukun denetimine tabidir. Ancak hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu bir düzende, soruşturma makamlarının da hukuka bağlı hareket etmesi ve yürüttükleri işlemlerde temel hak ve özgürlüklere saygı göstermesi zorunludur.”

Baro, bugün yaşananların yalnızca adli bir soruşturma olarak görülemeyeceğini belirterek, “Ne var ki bugün yaşanan süreç, yalnızca bir adli soruşturma olarak değerlendirilemeyecek ölçüde ağır hukuki ve kurumsal sorunlar içermektedir” dedi.

“Soruşturmanın kamuoyu önünde yürütülmesi kabul edilemezdir”

"GİZLİLİK BULUNDUĞU BELİRTİLMESİNE RAĞMEN..."

Denizli Barosu, dosyada gizlilik kararı bulunduğunun belirtilmesine rağmen operasyon görüntülerinin ve bilgilerin basın ile sosyal medya hesaplarına servis edildiğini savundu.

Açıklamada, “Soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu belirtilmesine rağmen, operasyon anlarına ilişkin görüntülerin ve bilgilerin eş zamanlı olarak çeşitli basın organları ile sosyal medya hesaplarına servis edilmesi; henüz biz savunma makamının dahi erişemediği dosya içeriğinin kamuoyunda tartışmaya açılması; soruşturmanın masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı gözetilmeksizin kamuoyu önünde yürütülmesi kabul edilemezdir” ifadeleri kullanıldı.

"BAŞKANLIK MAKAMI SAVUNMANIN KURUMSAL TEMSİLİDİR"

Baro, Denizli Barosu Başkanlık makamında yapılan aramaya da tepki gösterdi. Açıklamada, baro başkanlığı makamının yalnızca fiziki bir alan olmadığı vurgulandı.

Denizli Barosu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Daha da vahimi, Denizli Barosu “Başkanlık Makamında” gerçekleştirilen aramadır. Baro Başkanlığı makamı, yalnızca bir kişinin görev yaptığı fiziki bir alan değil; savunmanın kurumsal temsilinin, avukatlık mesleğinin bağımsızlığının ve hukukun üstünlüğü ilkesinin sembolüdür. Bu makamın, kamuoyunda peşinen suçluluk algısı yaratacak yöntemlerle ve görüntüler eşliğinde hedef haline getirilmesi, yalnızca ilgili kişilere değil, doğrudan savunma mesleğine ve baro kurumuna yönelmiş bir müdahale niteliğindedir.”

Baro, Avukatlık Kanunu’nda avukatlık bürolarının aranmasına ilişkin özel güvenceler bulunduğunu hatırlatarak, yürütülen işlemlerin hukuka uygunluğunun titizlikle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Denizli Barosu, soruşturmanın içeriğinden bağımsız olarak avukatların, baro kurumunun ve başkanlık makamının hedef gösterilmesine karşı sessiz kalmayacağını duyurdu.

Açıklamada, “Denizli Barosu olarak açıkça ifade ediyoruz ki; yürütülen soruşturmanın içeriğinden bağımsız olarak, avukatların, baro kurumunun ve başkanlık makamının kamuoyu önünde hedef gösterilmesine, soruşturma süreçlerinin medya operasyonuna dönüştürülmesine ve masumiyet karinesinin zedelenmesine sessiz kalmayacağız” denildi.

Baro, savunma makamının demokratik hukuk devletinin kurucu unsurlarından biri olduğunu belirterek, “Savunmanın itibarı zedelendiğinde zarar gören yalnızca avukatlar değil, adalet sisteminin tamamıdır” ifadelerini kullandı.

"HER İŞLEM HAKKINDA..."

Denizli Barosu, soruşturma sürecini dikkatle takip ettiğini ve hukuka aykırı olduğu değerlendirilen işlemler için yasal yollara başvuracağını açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Denizli Barosu, soruşturma sürecini tüm yönleriyle ve büyük bir dikkatle takip etmektedir. Hukuka aykırı olduğu değerlendirilen her işlem hakkında gerekli hukuki girişimler kararlılıkla yapılacak; meslektaşlarımızın haklarının, savunma mesleğinin onurunun ve Denizli Barosu'nun kurumsal saygınlığının korunması için tüm yasal yollar sonuna kadar kullanılacaktır.

HİÇ KİMSE hukukun üstünde değildir. Ancak hiç kimse de hukuk dışı yöntemlerle itibarsızlaştırılamaz.”

"GİZLİLİĞİ İHLAL EDENLER HAKKINDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAK"

Denizli Barosu, gizlilik kararı olan dosyaya ilişkin görüntü, fotoğraf ve aramalarda bulunduğu iddia edilen materyalleri paylaşanlar hakkında da hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

Açıklamada, “"Gizlilik kararı" olan dosyada operasyon görüntülerini, fotoğraflarını hatta aramalarda bulunduğu iddia olunan materyallere kadar sosyal medyada paylaşan, servis eden soruşturmanın gizliliğini ihlal eden her kim varsa her biri hakkında gerekli yasal süreç tereddütsüz başlatılacaktır” denildi.

Baro açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bugün bir kez daha ilan ediyoruz: Barolar yalnızca meslek örgütleri değil, hukukun kaleleridir. Hiçbir güç, hukukun kalesine korku salamayacak, savunmayı susturamayacak, adaletin sesini kısmayı başaramayacaktır. Denizli Barosu köklü tarihinde dün olduğu gibi bugün de tüm organlarıyla görevinin başındadır.”

NELER OLMUŞTU?

Denizli’de jandarma ekipleri, bugün (17 Haziran) sabah saatlerinde Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında operasyon düzenlemişti. Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde yapılan eş zamanlı baskınlarda, Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök’ün de aralarında bulunduğu 12 avukat gözaltına alınmıştı.

Soruşturmanın, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarlar üzerine başlatıldığı öğrenilmişti. İhbarlarda, bazı avukatların uyuşturucu madde kullandığı ve bu maddeleri ev ile ofislerinde yakın çevreleriyle birlikte kullandığı öne sürülmüştü.

Dosyada gizlilik kararı bulunduğu belirtilirken, DHA’nın haberine göre “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçlaması kapsamında 21 adreste arama yapılmıştı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarının yanı sıra Denizli Barosu binasında da arama gerçekleştirmişti.

Adreslerde yapılan aramalarda esrar, sentetik hap, kenevir tohumu, kenevir bitkisi, uyuşturucu kullanma aparatı, esrar öğütme aparatı, iklimlendirme malzemeleri ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiği bildirilmişti. Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök’ün evinde yapılan aramada da uyuşturucu bulunduğu öne sürülmüştü.

Operasyonda Ufuk Kök’ün yanı sıra Erkin E., Vahid S.B., Mehmet O.A., Onur S.O., Yasin K., Kerem O., Oğuzhan F.S., Cihan S., Fatih K., Batuhan T. ve Emre B. gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtilmişti.