Üvey babasını bıçaklayarak öldürmüştü: Genç sanık “Kendimi ve annemi korudum” dedi

Eskişehir’de üvey babası Yüksel Bozkurt’u bıçaklayarak ölümüne neden olan 25 yaşındaki Harun Özbek’in yargılanmasına başlandı. Özbek, olay sırasında annesini korumaya çalıştığını ve üvey babasını öldürme kastının bulunmadığını savundu. Tanık olarak dinlenen annesi Serap Bozkurt ise eşinin oğluna bıçakla saldırdığını öne sürerek, “İlk saldırıyı yapan eski eşimdir” dedi.

KOMŞULARI İHBAR ETTİ

Olay, geçen ocak ayında Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Harun Özbek ile üvey babası Yüksel Bozkurt arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede arbedeye dönüşmesi üzerine Özbek, Bozkurt’u sırtından ve karnından bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bozkurt, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından gözaltına alınan Harun Özbek ise “kasten yaralama” suçundan tutuklandı.

İLK DURUŞMA GERÇEKLEŞTİ

Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedavisi sürdürülen Yüksel Bozkurt, olaydan yaklaşık 15 gün sonra yaşamını yitirdi. Bunun üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Harun Özbek hakkında iddianame hazırlandı ve dava 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

Davanın bugün yapılan ilk duruşmasına tutuklu sanık Harun Özbek ile avukatları katıldı. Duruşmada ayrıca hayatını kaybeden Yüksel Bozkurt’un eşi ve sanığın annesi Serap Bozkurt ile sanığın dayısı Şahin Aşkıran hazır bulundu.

“ÜVEY BABAM ANNEMİ TARTAKLIYORDU”

Savunmasında olay günü uyuduğunu ve annesi ile üvey babasının tartışma sesleri üzerine uyandığını anlatan Harun Özbek, üvey babasının kendisine ve annesine yönelik hakaretlerde bulunduğunu öne sürdü.

Özbek, üvey babasının kendisini “işe yaramaz” ve “gereksiz” olarak nitelendirdiğini, ardından annesine yöneldiğini söyledi. Üvey babasının kendisine de saldırdığını iddia eden Özbek, annesinin araya girerek kendisini engellediğini belirtti.

Üvey babasının daha sonra yeniden annesine yöneldiğini anlatan Özbek, saçlarını çekip tartakladığını ve bu sırada elinde uzun bir bıçak bulunduğunu söyledi.

"BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Bıçağı üvey babasının elinden almaya çalıştığını belirten Özbek, olayın devamına ilişkin ise net bir hatırlamasının olmadığını ifade etti.

“Korktum, beni öldüreceğini, anneme zarar vereceğini düşündüm. Elinden almaya çalıştım. O bıçağı tuttum, o sırada elim kesildi. Uyku sersemiydim, ne olduğunu hatırlamıyorum. Üvey babamın nasıl bıçaklandığını hatırlamıyorum” diyen Özbek, üvey babasının uzun süredir kendisine hakaret ettiğini ve zaman zaman şiddet uyguladığını da ileri sürdü.

Özbek, üvey babasının kendisine “spastik, özürlü, salak” gibi ifadeler kullandığını ve annesinin üzülmesini istemediği için yaşadıklarını ona anlatmadığını söyledi.

Sanık, olayda öldürme kastı bulunmadığını belirterek, “İşin içinde annem olunca tepkisiz kalamadım. Amacım kendimi ve annemi korumaktı. Kesinlikle kasıtlı olarak öldürmek istemedim” dedi.

“İLK SALDIRIYI YAPAN ESKİ EŞİMDİR”

Duruşmada tanık olarak dinlenen Serap Bozkurt ise oğlunun savunmasını destekleyen ifadeler verdi. Olay günü işe gitmeye hazırlandığını, eşi Yüksel Bozkurt ile oğlu Harun’un uyuduğunu söyleyen Bozkurt, evde yaşanan tartışmanın su kartındaki bakiye nedeniyle başladığını anlattı.

Eşinin sinirlenerek Harun’a yönelik hakaretlerde bulunduğunu öne süren Bozkurt, Yüksel Bozkurt’un oğluna yönelik tehdit içerikli sözler söylediğini ifade etti.

Harun’un odadan çıkarak babasına ne yapacağını sorduğunu anlatan Serap Bozkurt, sonrasında eşinin oğluna doğru yöneldiğini ve elinde ekmek bıçağı bulunduğunu iddia etti.

Bozkurt, “Eşim saldırıya geçti. Elinde ekmek bıçağı vardı. Devamında eşim oğluma doğru saldırdı, elinde bıçak vardı. Ben Yüksel’i tuttum. Beni tek kolumdan tuttu. Sonra Harun bizi ayırmak için araya girince üçümüz yere düştük” dedi.

Yere düştükleri sırada Yüksel Bozkurt’un “Bana bıçak girdi” dediğini aktaran Serap Bozkurt, yaralanmanın nasıl gerçekleştiğini görmediğini söyledi.

Olayın ardından ambulansın komşular tarafından çağrıldığını belirten Bozkurt, oğlunun kendisini korumak için araya girdiğini savundu.

Serap Bozkurt, “İlk saldırıyı yapan eski eşimdir. Oğlum beni korumak için araya girmiştir. Oğlumun Yüksel’i bıçakladığını görmedim” diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık Harun Özbek’in akıl sağlığı ile ceza sorumluluğunun belirlenmesi amacıyla rapor alınmasına karar verdi.

Heyet, gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından davanın görülmesine devam edilmesine hükmederek duruşmayı erteledi. (DHA)