Kick boksçudan kadın kiracıya uçan tekmeli saldırı! İnkar bile etmedi serbest kaldı

İstanbul Eyüpsultan Göktürk’te bir spor salonunda kira zammı nedeniyle başlayan tartışma, fiziksel saldırıya dönüştü. Spor eğitmeni 33 yaşındaki Selma Y., salonun kiracısı olan kick boks hocası 50 yaşındaki Gökhan Ş. tarafından darbedildiğini belirterek şikayetçi oldu. Yaşanan saldırı sırasında çekilen görüntüler de cep telefonu kamerasına yansıdı.

KİRAYA ZAM YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Olay, 1 Eylül Salı günü saat 17.45 sıralarında Göktürk Merkez Mahallesi'ndeki bir spor salonunda meydana geldi. İddiaya göre, spor eğitmeni Selma Y., yaklaşık 5-6 ay önce salonu kiralayan Gökhan Ş.'den burada çalışmak üzere bir bölüm kiraladı.

Taraflar arasında bir süre sonra kira nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Selma Y.'nin iddiasına göre Gökhan Ş., herhangi bir yenilik ya da yıllık kira artışı dönemi bulunmamasına rağmen aylık 25 bin lira olan kirayı 40 bin liraya yükselttiğini söyledi.

"CANIM BÖYLE İSTEDİ, BEĞENMİYORSAN GİT"

Selma Y. ifadesinde, kira artışının nedenini sorduğunda Gökhan Ş.'nin kendisine, “Canım böyle istedi, beğenmiyorsan git” dediğini anlattı.

Yeni bir yer bulana kadar mevcut kira bedelini ödemeye devam edeceğini belirten Selma Y., öğrencilerinin devam eden dersleri bulunduğunu ve aniden taşınmasının mümkün olmadığını söylediğini aktardı. Ancak iddiaya göre Gökhan Ş., 40 bin lira kira konusunda ısrar etti.

Selma Y., yaşananları şöyle anlattı:

“Kiranı 40 bin lira yaptım” dedi. Ben de nedenini sordum. 6 ay olduğunu, daha kira senesinin dolmadığını ve kendisinin kirasına da zam gelmediğini söyledim. Bana ‘Canım böyle istedi, beğenmiyorsan git’ dedi. Ben de yeni bir yer bulana kadar birkaç ay aynı kiradan vermeye devam edeceğimi, daha sonra çıkacağımı söyledim.

“Hayır, 40 bin lira vereceksin, seni öldürürüm. Defol git buradan” dedi.”

TELEFONUYLA KAYIT ALDI

Selma Y., tehditlerin ardından cep telefonuyla kayıt almaya başladığını belirtti. Gökhan Ş.'nin bu sırada ortak tanıdıkları Mesut isimli kişiyi arayarak kendisini salondan göndermesini istediğini ve tehdit içerikli ifadeler kullandığını öne sürdü.

Selma Y., telefonuyla kayıt aldığı sırada saldırıya uğradığını belirterek, “Seni polise şikayet edeceğim” dediğini, bunun üzerine Gökhan Ş.'nin kendisine küfür ederek tekme, tokat ve yumruklarla saldırdığını iddia etti.

Kadın eğitmen, saldırı sırasında yere düşürüldüğünü ve sürüklendiğini, yüzünde, sağ gözünde, sağ dirseğinde ve sağ bileğinde yaralanmalar meydana geldiğini söyledi.

GÖĞSÜNE TEKME ATTI

Selma Y., olay sırasında salonda güvenlik kamerası bulunmadığını, bu nedenle tehditleri cep telefonuyla kaydetmeye çalıştığını ifade etti.

Saldırının devamında Gökhan Ş.'nin üzerine doğru yürüdüğünü söyleyen Selma Y., “İlk önce bir kere vurdu. Daha sonra ‘kameraya çekiyorum seni’ dediğimde telefonuma doğru tekme attı. Tekme göğsüme geldi. Telefonumu da yere düşürmeye çalışıyordu” dedi.

Kadın eğitmen, komşuların çığlıklarını duyarak yardıma geldiğini ve yaklaşık 4-5 kişinin kendisini saldırganın elinden kurtardığını anlattı.

BAKANLIKLARA ÇAĞRIDA BULUNDU

Saldırının ardından polis çağırdığını ve sağlık kontrolünden geçtiğini belirten Selma Y., vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izleri bulunduğunu, iş göremezlik raporu aldığını ve darp raporunun mevcut olduğunu söyledi.

Selma Y., yaşadığı olayın ardından Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çağrıda bulunarak spor eğitmenlerinin denetlenmesini istedi.

“Böyle öfke kontrolü olmayan eğitmen yetiştirmesinler. Bunlara sertifika vermesinler. Bunların denetlenmesi gerekiyor. Ben bir kick boks eğitmeni tarafından şiddete uğradım. Öfkesini kontrol edemeyen bir eğitmen istemiyoruz” diyen Selma Y., saldırganın olaydan sonra serbest bırakılmasına da tepki gösterdi.

Gökhan Ş.'nin olay sonrasında da zaman zaman karşısına çıktığını belirten Selma Y., “Hala elini kolunu sallayarak geziyor. Arada karşılaşıyoruz, bana göz teması kuruyor, kötü kötü bakıyor. Bundan çok rahatsız oluyorum. Sonuçta öfke kontrolü yok bu adamın, ne yapacağı belli olmaz” ifadelerini kullandı.

GÖKHAN Ş. SALDIRIYI KABUL ETTİ

Şikayet üzerine gözaltına alınan Gökhan Ş. ise ifadesinde spor salonunun kiracısı olduğunu ve Selma Y.'ye alt kiralama yaptığını doğruladı.

Kendi kira bedeline eylül ayında zam yapıldığını, bu nedenle Selma Y.'nin ödediği kirayı da artırdığını savunan Gökhan Ş., kira nedeniyle aralarında tartışma çıktığını söyledi. Tartışma sırasında Selma Y.'yi darbettiğini kabul eden Gökhan Ş., olay nedeniyle pişman olduğunu ifade etti.

Gökhan Ş. hakkında “kasten yaralama”, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından adli işlem başlatıldı. Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan Selma Y.'nin daha önce “kasten yaralama” suçundan iki olay kaydının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)