Utanç davasında ceza belli oldu: 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunup ölümüne neden olmuştu!

Antalya'da, 65 yaşındaki Hatice Temel'i darbederek nitelikli cinsel saldırıya maruz bırakan ve yaşadığı ağır stres sonucu yaşamını yitirmesine neden olan 74 yaşındaki Şükrü Ece'nin yargılandığı davada karar çıktı. Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanığı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum etti.

HASTA ZİYARETİNE GİTMİŞTİ!

10 Kasım 2023 tarihinde Avdan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hatice Temel ameliyat geçiren bir okul arkadaşını ziyaret etmek üzere Şükrü Ece'nin evine gitmişti. Burada sanığın cinsel saldırısına ve darp cebirine uğrayan Temel, evin girişinde fenalaşarak hayatını kaybetmişti.

Dava dosyasında yer alan Adli Tıp Kurumu raporunda; maktulün vücudundaki yaralanmaların tek başına öldürücü nitelikte olmadığı ancak maruz kaldığı darp ve cinsel saldırının yarattığı yoğun efor ile stresin, mevcut kronik kalp-damar hastalığını tetiklediği ve ölüm ile yaşanan şiddet eylemleri arasında illiyet (neden-sonuç) bağı bulunduğu net bir şekilde ifade edilmişti.

İNDİRİM UYGULANMADI

Yargılama sürecinde 1 yılı aşkın süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Şükrü Ece, savcılığın mütalaasının ardından davanın 8'inci duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanığın eyleminin ve yargılama sürecindeki tutumunun ciddiyetini göz önünde bulundurarak ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına hükmetti ve takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığını kararlaştırdı. Sanık hakkında hükümle birlikte yakalama emri çıkarıldı.

"ADALET YERİNİ BULDU"

Kararın ardından adliye önünde açıklama yapan maktulün kızı Durdu Temel, duygu dolu anlar yaşayarak, "Bugün Hatice Temel'in duruşması değil; annemin duruşması, bütün kadınların, kızların, annelerin duruşmasıydı. Bugün güçlü çıktık. Adalet yerini buldu" diyerek adaletin tecelli etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. (DHA)