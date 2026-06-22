"Usulsüz kredi" iftirasına Cafer Mahiroğlu'ndan yanıt

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, gazeteci Fuat Uğur tarafından ortaya atılan "yüklü miktarda usulsüz kredi" iddiasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yalanladı. Mahiroğlu, "Ne öyle bir kredi aldım, ne öyle bir banka müdürü tanıyorum ne de herhangi bir bankaya bir kuruş kredi borcum var" dedi.

CAFER MAHİROĞLU'NDAN YALANLAMA

Mahiroğlu sosyal medya üzerinden yaptığı ve iddiaları yalanladığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugüne kadar hakkımda yüzlerce haber yapıldı. Büyük bölümü baştan sona yalandı ama buna rağmen hiçbirine dava açmadım. Eleştiri hakkına saygı duyan biri olarak, hakaret içerse bile tamamını hoşgörüyle karşıladım. Fakat yalan ve iftira bir itibar suikastine, bilinçli bir operasyona dönüşünce bireysel hoşgörünün değil hukukun konusu olmalı. Hakkımda ortaya atılan son iddia yüklü bir krediyi usulsüz şekilde aldığıma ilişkindir. Ne öyle bir kredi aldım, ne öyle bir banka müdürü tanıyorum ne de herhangi bir bankaya bir kuruş kredi borcum var. Kasıtlı yapılan bu habere imza atanlara ve yayanlara karşı tüm yasal haklarımı kullanacağımı da beyan ediyorum."