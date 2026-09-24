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Üsküdar'da araç okul önündeki liselileri ezdi: Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Üsküdar’da önündeki araca çarptıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı. Otomobil, okula giden 4 lise öğrencisine çarptı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul Üsküdar’da önündeki araca çarptıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı. Otomobil, okula giden 4 lise öğrencisine çarptı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırılırken, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi’nde bulunan Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Yakup Müjdat Türer’in (73) kullandığı otomobil, Nail Vurgen’in kullandığı otomobile çarptı.

Üsküdar'da araç okul önündeki liselileri ezdi: Öğrenciler hastaneye kaldırıldı - Resim : 1

Çarpmanın ardından sürücüsü Türer'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak burada yürüyen 4 lise öğrencisine çarptı.

Üsküdar'da araç okul önündeki liselileri ezdi: Öğrenciler hastaneye kaldırıldı - Resim : 2

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ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı 4 öğrenci ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Üsküdar'da araç okul önündeki liselileri ezdi: Öğrenciler hastaneye kaldırıldı - Resim : 4

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde ve okul çevresinde güvenlik önlemi alırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Üsküdar'da araç okul önündeki liselileri ezdi: Öğrenciler hastaneye kaldırıldı - Resim : 5

Üsküdar'da araç okul önündeki liselileri ezdi: Öğrenciler hastaneye kaldırıldı - Resim : 6

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Üsküdar Araba Kaza
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