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Halk TV Türkiye Bursa'da feci kaza! Araç tanınmaz hale geldi: Hamile anne ve kızı hayatını kaybetti

Bursa'da feci kaza! Araç tanınmaz hale geldi: Hamile anne ve kızı hayatını kaybetti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında anne ile kızı yaşamını yitirdi. Kaza sonrası aracın tanınmaz halde olduğu görüldü.

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Bursa'da feci kaza! Araç tanınmaz hale geldi: Hamile anne ve kızı hayatını kaybetti

Bursa-Çanakkale kara yolu Karacabey ilçesine bağlı Çavuşköy kavşağında, Karacabey'den Bandırma istikametine giden Merve Turan yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçerek M.G. (49) idaresindeki 16 ABT 486 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Merve Turan ile otomobilde bulunan 3 yaşındaki kızı Ahsen Turan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bursa'da feci kaza! Araç tanınmaz hale geldi: Hamile anne ve kızı hayatını kaybetti - Resim : 1

BEBEK DE KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince Merve Turan'ın hamile olduğunun tespit edilmesi üzerine karnındaki bebeğin kurtarılması için Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Yapılan müdahaleye rağmen bebeğin de kurtarılamadığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden anne ile kızının cenazeleri Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü M.G'nin de Karacabey Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü bildirildi.

Kazanın ardından bir süre kontrollü şekilde sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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