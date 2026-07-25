Ünlülerin AHBAP'a ne kadar bağış yaptığı ortaya çıktı: Rekor Can Yaman, Tarkan ve Ajda Pekkan'da

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada bağış hesaplarına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasıyla giren hesap hareketlerinde çok sayıda ünlü ismin yaptığı bağışlar ve tutarları yer aldı.

ÜNLÜLERİN AHBAP'A NE KADAR BAĞIŞ YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma sürerken derneğin hesap hareketlerine ilişkin dikkat çeken bilgiler dosyaya yansıdı.

Sözcü'de yer alan habere göre, hesaplarda milyarlarca liralık para akışı tespit edilirken, Haluk Levent'in derneğe yapılan bağışları kişisel harcamalarında kullandığı iddiasına da yer verildi.

Hesap hareketlerinde Ahbap Derneği'ne bağış yapan çok sayıda ünlü ismin kimlikleri ve bağış miktarları da yer aldı. Bazı isimlerin ise Haluk Levent'in talebi üzerine derneğe bağış yaptığı belirtildi.

Listede Can Yaman, Tarkan, Gülşen, Ajda Pekkan, Sibel Can, Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimler dikkat çekerken, en düşük bağış tutarının 100 bin TL olduğu görüldü.

REKOR CAN YAMAN, TARKAN VE AJDA PEKKAN'DA

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın 100 TIR su ve 5 milyon TL değerinde eşya desteği sağladığı belirlenen bağış listesinde milyonlu nakit akışları görüldü.

Soruşturma dosyasındaki kayıtlara göre Ahbap Derneği'ne yapılan bağışlar şöyle sıralandı:

Can Yaman : 1 milyon 550 bin TL

: 1 milyon 550 bin TL Tarkan : 1 milyon TL

: 1 milyon TL Gülşen : 1 milyon TL

: 1 milyon TL Ajda Pekkan : 1 milyon TL

: 1 milyon TL Sibel Can : 1 milyon TL

: 1 milyon TL Göze Akpınar : 1 milyon TL

: 1 milyon TL Kıvanç Tatlıtuğ : 950 bin TL

: 950 bin TL Nevzat Aydın : 750 bin TL

: 750 bin TL Çağrı Ergün : 500 bin TL

: 500 bin TL Danilo Zanna : 500 bin TL

: 500 bin TL Orhan Gencebay : 500 bin TL

: 500 bin TL Murat Boz : 500 bin TL

: 500 bin TL Edis : 400 bin TL

: 400 bin TL Halit Ergenç ve Bergüzar Korel : 400 bin TL

: 400 bin TL Hatice Şendil : 300 bin TL

: 300 bin TL Danla Bilic : 250 bin TL

: 250 bin TL Gülse Birsel : 200 bin TL

: 200 bin TL Kerem Bürsin : 200 bin TL

: 200 bin TL İbrahim Büyükak : 200 bin TL

: 200 bin TL Aras Bulut İynemli : 200 bin TL

: 200 bin TL Mustafa Ceceli : 200 bin TL

: 200 bin TL Gülben Ergen : 150 bin TL

: 150 bin TL İrem Derici : 150 bin TL

: 150 bin TL Burak Deniz : 150 bin TL

: 150 bin TL Hazal Kaya : 120 bin TL

: 120 bin TL Gökçe Bahadır : 100 bin TL

: 100 bin TL Ziynet Sali : 100 bin TL

: 100 bin TL Sarp Apak : 100 bin TL

: 100 bin TL Melis Sezen : 100 bin TL

: 100 bin TL Celil Nalçakan: 100 bin TL

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında Haluk Levent ile BaBala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 kişi tutuklanırken, 21 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Dosyada yaklaşık 70 müşteki bulunuyor.

Soruşturma kapsamında ayrıca Öykü Serter, Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Fatih Portakal, Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, Fatih Koparan, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses'in de ifadelerine başvuruldu.