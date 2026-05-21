Halk TV Türkiye Ünlü işletmeci Ali Ünal silahlı saldırıda vuruldu!

Ünlü işletmeci Ali Ünal, mekanında kıyafet uyarısıyla başladığı iddia edilen tartışmanın büyümesi üzerine silahla vuruldu. Ünal hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırgan gözaltına alındı.

Ruby İstanbul isimli mekanın sahibi olan ünlü işletmeci Ali Ünal mekana girmek isteyen bir müşteri ile aralarında yaşanılan tartışmada silahla vurularak yaralandı.

Gazeteci İhsan Yalçın'ın haberine göre, mekana girmek isteyen bir müşteri, kıyafeti mekanın konseptine uygun olmadığı belirtilerek içeri alınmadı. Daha sonra içeri alınmayan müşteri ile Ali Ünal arasında tartışma başladı.

ALİ ÜNAL'A ATEŞ ETTİ

Yaşanılan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine silahını çıkaran kişi, Ali Ünal'ı ateş ederek yaraladı. Ruby Mare Bodrum’un da sahibi olan Ali Ünal hemen ambulansla hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

Ali Ünal, ortağı olduğu dönemde Reina'da 1 Ocak 2017 gecesi yaşanan terör katliamından kıl payı kurtulmuştu.

