Blok3'ten gözaltı kararı sonrası videolu açıklama!

Ünlülere yönelik düzenlenen yeni uyuşturucu operasyonunda 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında Blok3 ismiyle tanınan ünlü rapçi Hakan Aydın da yer aldı.

Ünlü rapçinin evinde yapılan aramalarda esrar maddesi, uyuşturucu öğütme aparatı ve uyuşturucu içme aparatı bulunduğu öne sürüldü. Gözaltı kararının ardından sessizliğini bozan Blok3'ten videolu açıklama geldi.

"BENİM EVİM DİYE BAŞKA BİR EVE GİDİLMİŞ"

Gözaltına alınmadığını söyleyen ünlü rapçi şu ifadeleri kullandı:

"Benim evim diye başka bir eve gidilmiş, evde bir şeyler bulunmuş ama sıkıntı yok. Şimdi ben karakola gideceğim, ifademi vereceğim. Testimi de yaptırdıktan sonra testim negatif çıkacak."

NE OLMUŞTU?

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında Serenay Sarıkaya, şarkıcı Mabel Matiz, gazeteci Mirgün Cabas ve oyuncu Feyza Civelek gibi isimlerin bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saat 07.00'den itibaren İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde 24 ve Muğla'da 1 adres olmak üzere 25 adreste, 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.