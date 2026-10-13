Ünlü helvacının adı ile satılan bal sahte çıktı!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı taklit ve tağşiş listesinde Türkiye'nin en bilinen markalarından birini sarsan dev bir sahtekarlık ortaya çıktı. Ankara Kahramankazan'da üretim yapan bir firmanın köklü marka Koska'nın adını kullanarak piyasaya hileli çiçek balı sürdüğü belirlendi. Denetimlerde aynı değeri taşımayan yabancı maddeler katılarak üretilen sahte bal resmi kayıtlara geçti.

KÖKLÜ MARKANIN ADINI KULLANDILAR

Laboratuvar analizleri sonucunda Şeherli Gıda Sanayi isimli şirketin ürettiği ballar sınıfta kaldı. Şirketin porsiyonluk ürünlerde Mahir Gıda San. VE Tic. A. Ş.- KOSKA Koska Helvacısı markasını kullanarak tüketiciyi yanılttığı anlaşıldı. Tanınmış markanın güvenilirliğini kalkan yapan işletmenin piyasaya sunduğu balda taklit ve tağşiş tespiti kesinleşti.

ANKARA MERKEZLİ FİRMA YAKALANDI

Gıda güvenliğini hiçe sayan sahte üretim Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde faaliyet gösteren tesiste kayıtlara geçti. Resmi denetim tutanağında 19 parti numaralı çiçek balının mevzuata tamamen aykırı içerik taşıdığı belgelendi.

SARI LİSTEDE İFŞA EDİLDİ

Bakanlığın aynı değeri taşımayan madde eklenmesi gerekçesiyle duyurduğu sarı listede yer alan uygunsuzluk kamuoyuna ilan edildi. Kahvaltı sofralarında güvenle tüketilen balın arkasından çıkan oyunubüyük tepki topladı.