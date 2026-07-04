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Ulaştırma Bakan Yardımcısı görevinden alındı

Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan görevinden alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliğine atandı.

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Ulaştırma Bakan Yardımcısı görevinden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyelikleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına yeni atamalar yapıldı. Atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKAN YARDIMCISI GÖREVİNDEN ALINDI

Cumhurbaşkanı kararıyla, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliğine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile Ahmet Çağrı Çiçek atandı. İki ismin kuruldaki görev sürelerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NA YARDIMCI ATAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ise Ahmet Hamdi Atalay getirildi. Atalay'ın yeni görevine ilişkin detaylar da kararda yer aldı. Ömer Fatih Sayan'ın kurul üyeliğine atanmasıyla boşalan bakan yardımcılığı koltuğuna Atalay'ın atanması dikkat çekti.

(ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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