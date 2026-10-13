Ucuza palamut yenmesin diye yapılan av yasağı çağrısı sinirleri yerinden oynattı!

İstanbul İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği (İstanbul DEMBİR), denizlerde yaşanan palamut bolluğu ve buna bağlı olarak düşen balık fiyatları gerekçesiyle bir duyuru yayımladı. Birliğin yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, fiyatların daha fazla düşmesini engellemek ve piyasa dengesini yeniden sağlamak amacıyla palamut avcılığına geçici ara verilmesi çağrısında bulunuldu. Vatandaşların ucuz balığa erişim sağladığı bir dönemde yapılan bu hamle ise kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

FİYATLAR DÜŞÜNCE "KISIR DÖNGÜ" GEREKÇESİ ÖNE SÜRÜLDÜ

İstanbul DEMBİR tarafından yayımlanan duyuruda, sezon boyunca denizlerde eşi benzeri görülmemiş bir palamut bolluğu yaşandığı belirtildi. Ancak artan av miktarıyla birlikte balık fiyatlarının gerilemesi, balıkçıların ekonomik kayıplar yaşamasına gerekçe gösterildi.

Açıklamada, düşen fiyatları telafi etmek isteyen balıkçıların daha fazla avlandığı, artan arzın ise fiyatları daha da aşağı çekerek sektörü ekonomik açıdan sürdürülemez bir kısır döngüye soktuğu ifade edildi.

12 EKİM’E KADAR AVCILIĞI DURDURUN ÇAĞRISI

Denizlerdeki bereketin balıkçılar için ekonomik kayba dönüşmemesi ve piyasa dengesinin kurulması amacıyla birliğin üyelere yönelik talebi şu ifadelerle duyuruldu:

"Bu Gece Saat 00.00’dan itibaren, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 08.00’e kadar palamut avcılığına geçici olarak ara verilmesi yönündeki talebimize tüm sektörümüzün uymasını talep ediyoruz."

"AMAÇ AVCILIĞI DURDURMAK DEĞİL, EMEĞİN KARŞILIĞINI ALMAK"

Kararın hedefine ilişkin açıklamalara da yer verilen metinde, geçici uygulamanın piyasayı yeniden dengeleyeceği savunuldu.

Birlik yönetimi, amaçlarının avcılığı tamamen durdurmak olmadığını, aksine denizlerin bereketini koruyarak balıkçıların emeğinin karşılığını almasını sağlamak olduğunu öne sürdü.

"SİZİ RAHATÇA KAZIKLAYAMIYORUZ"

Sosyal medyada kullanıcılar yapılan çağrıya tepki gösterdi. Bir kullanıcı, gönderiye, "Halka ucuza gıda yedirmemek için and içmişler resmen birde utanmadan sıkılmadan hala bu paylaşımı kaldırmıyorlar…sorsan Müslümanlar sorsan namaz kılıyorlar…Müslümanlık böyle zamanlarda ortaya çıkıyor… sen kendi vatandaşının , toplumun %94 nün Müslüman olduğu bir ülkede kendi vatandaşına ucuza uyguna gıda yedirip bunu teşvik edeceğine İnstagram sayfanızdan utanmadan sıkılmadan böyle bir paylaşım yapıyorsunuz", "Memleketin her kurumu vasatın altında. Palamuta istavrit yedirip, istavriti 700 e satmanın peşindesiniz heralde. Bu kararın ekonomik açıdan sıkıntısından önce diğer etkenlerini düşündünüz mü?", "Kendi çıkarınız uğruna halka eziyet" şeklinde yorumlar eklerken, bir diğer kullanıcı da "Yani diyorsunuz ki halka ucuza verdik ve bundan rahatsızlık duyduk. Sizi rahatça kazıklayamıyoruz" diye belirtti.