Üç bölgeyi birbirine bağlayacak! 49 kilometrelik yolun açılacağı tarih belli oldu

Dar ve virajlı yapısı nedeniyle kazaların sık yaşandığı Tokat-Niksar güzergahını güvenli hale getirmek amacıyla başlatılan bölünmüş yol projesinde sona yaklaşıldı. Toplam 49 kilometre olarak planlanan yolun 42 kilometrelik kısmı tamamlanırken, kalan 7 kilometrelik bölümde çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Tamamlanan ve yapımı devam eden kısımları havadan görüntülenen proje, Karadeniz’den İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerine ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştırarak mesafeyi kısaltacak.

"YILLIK 2 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLANACAK"

Bölgede yürütülen çalışmaları inceleyen AKP Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, projede gelinen son durum hakkında bilgi verdi.

"YOLUMUZU 2027 YILINDA HİZMETE AÇACAĞIZ"

İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan büyük bir yatırımın bitimine şahit olduklarını belirten Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Çift tüp, bin 440 metre olan tünelimizin inşaatı tamamlandı. Yol inşaatımızın yüzde 90’ı bitti. 49 kilometre uzunluğundaki yolun 42 kilometresi tamamlandı. Yolumuzu 2027 yılında hizmete açacağız. Bugüne kadar 12 milyar lira harcama yapıldı, projenin bitişi ile toplam 16 milyarlık bir yatırım tamamlanmış olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz. Yolumuz açıldığı zaman hem zamandan hem de akaryakıttan yıllık 2 milyar liraya yakın tasarruf sağlayacağız. Güzergahın en zor kısmı bitti. Bu bölge heyelan alanı olduğu için riski bertaraf etmek amacıyla çift tüp tünel inşa edildi." (DHA)