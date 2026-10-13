Üç avukat meslekten men edildi! Türkiye Barolar Birliği duyurdu

Türkiye Barolar Birliği, Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruyla üç kişinin avukatlık yapma hakkının kaldırıldığını açıkladı. Konya Barosu’ndan iki, İstanbul 1 Nolu Barosu’ndan bir kişinin baro levhasından silindiği ve ruhsatnamelerinin iptal edildiği bildirildi.

KARAR KESİNLEŞTİ

Duyuruya göre Konya Barosu Yönetim Kurulu, Subutay Satılmış ve Abdulkadir İnci hakkında 4 Eylül 2026’da karar aldı. Her iki ismin de Avukatlık Yasası’nın 74. maddesi gereğince adlarının bir daha yazılmamak üzere baro levhasından silinmesine ve ruhsatnamelerinin iptaline karar verildi.

İstanbul 1 Nolu Barosu Yönetim Kurulu da Özkan Arıkan hakkında 29 Haziran 2026’da aynı yönde karar aldı. Bu kararın da kesinleştiği duyuruldu.

Türkiye Barolar Birliği, söz konusu kararlarla bu kişilerin avukatlık yapma hakkının kaldırıldığını bildirdi. Üç ismin bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı belirtildi.