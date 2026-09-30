Tuzla'da kimyasal sızıntı alarmı! Ağır koku binlerce insanı uyutmadı

İstanbul Tuzla’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan ağır ve kimyasal koku, ilçede yaşayan binlerce kişiye nefes aldırmadı. Özellikle Şifa ve Orta mahalle başta olmak üzere çevre bölgelerden gece boyunca yoğun koku şikâyetleri gelirken, ekiplerin yaptığı ilk incelemede kanalizasyon hattına kaçak kimyasal atık deşarj edildiği belirlendi.

KANALİZASYONA KİMYASAL ATIK BOŞALTILDI

Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, ekiplerinin ilk kontrollerinde Orta Mahalle'de kanalizasyon hattına kaçak deşarj yapıldığı tespit edildi.

Deşarjın kaynağının ve sorumlularının belirlenmesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü ile çalışma başlatılırken, atığın kanalizasyon sistemi üzerinden Orta Mahalle'den Şifa Mahallesi'ne, ardından sahil hattı ve İSKİ arıtma tesisi yönüne ilerlediği değerlendirildi.

KANALİZASYON KAPAKLARINI KIRARAK ATIK KİMYASAL BOŞALTILDI

Kaçak deşarjın, kanalizasyon kapaklarını kırarak atık kimyasal madde boşalttığı belirtilen bir vidanjör aracılığıyla gerçekleştirildiği öne sürüldü.

AKP'YE GEÇEN BAŞKAN SORUMLULUĞUN İSKİ'DE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

CHP'den AKP'ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ise yaşananlardan sonra sorumluluğu İSKİ'ye yükledi.

Bingöl, kanalizasyon altyapısı ve atık su yönetiminin İSKİ'nin yetki ve sorumluluğunda olduğunu belirterek, belediyenin ihbarların ardından kurumu bilgilendirdiğini ancak İSKİ'nin henüz çalışma başlatmadığını savundu.

KOKU GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ

Öte yandan sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, kimyasal sızıntı olabileceği yönünde paylaşımlarda bulundu. Kokunun yalnızca Tuzla'da değil çevre ilçelerde de hissedildiğini ifade eden paylaşımlar da görüldü. Vatandaşlar, kokunun evlerin içerisine kadar girdiği ve gece boyunca pencerelerini açamadığını da söyledi.

Belediyenin açıklamasına göre olayın kaynağı ve kaçak deşarjı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.